Kıbrıs Vakıflar İdaresi “Sözümüzü Yükseltiyoruz” etkinliğine sponsor oldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinin (KTOÖD) engelliler günü dolayısıyla Lefkoşa Büyük Han’da düzenlediği “Sözümüzü Yükseltiyoruz” isimli farkındalık etkinliğine sponsor oldu.

Etkinliğe katılanlara Lefkoşa İyilik Gönüllüleri tarafından hediyeler sunuldu.

Vakıflar İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt İyilik Gönüllüleri ise KKTC Engelliler Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, merkez bahçesinde engelli vatandaşlarla bir araya geldi, çocuklara hediyeler dağıttı.

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve KKTC Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’ı Ömer Suay, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ne destekleri için teşekkür etti.