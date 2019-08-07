Kıbrıs Vakıflar İdaresi Maraş’ın kişilere değil Vakıflara ait olduğunu yineledi

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamada, vakıf kavramını eski günlerine döndürüp insan odaklı bir hizmet anlayışını benimseyen Evkaf'a, Maraş gibi konularda da halkın desteğinin açıkça görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin topluma hizmetlerini artırdıkça, gördüğü ilginin de bu doğrultuda çoğalmaya başladığı ifade edildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kuruluş amacı olarak insanlığa hizmeti benimsemiş bir kurum olduğu vurgulanan açıklamada, Vakıf İdaresi’nin gelirlerinin önemli bir bölümünün sosyal yardımlara ve toplumsal projelere harcandığı belirtildi.

Restorasyon projeleri, sosyal yardım projeleri ve İyilik Gönüllüleri'nin sürekli aktif olmasının Evkaf'a bakışı değiştirdiği kaydedilen açıklamada, son dönemlerde Evkaf'ın yardımları ve sosyal projelerinde gözle görülür bir ivme olmasının, Kıbrıs Türk halkı tarafından da beğeniyle karşılandığı belirtildi.

Bir süredir Evkaf’ın, Kapalı Maraş'ta bulunan vakıf arazileri üzerinde haklı bir mücadele içerisine girdiği kaydedilen açıklamada, Evkaf'ın tarihi iyilik köprüsü misyonunu yeniden keşfetmesi, vakıf mallarına ait hakları savunma konusunda aktif bir rol izlemesine verilen desteği de artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, Evkaf'ın bu gibi haklı davalarında kazanım elde etmesinin ülkeye sosyal dayanışma projeleri olarak geri döneceğini fark eden değişik kesimlerden birçok kişinin, Evkaf'ın sosyal medya sayfasına destek ve beğeni mesajları yağdırdığı da dile getirildi.