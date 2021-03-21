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Kıbrıs Vakıflar İdaresi “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor

5-18 yaş grupları arası herkese açık olan yarışmalara son başvuru tarihi 15 Nisan

21 Mart 2021 Pazar 13:18
Kıbrıs Vakıflar İdaresi “İsraf” konulu yarışmalar düzenliyor
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“Fikir üretme, makale yazma ve proje geliştirme” olmak üzere üç dalda düzenlenecek yarışmalara son başvuru tarihi 15 Nisan.

Vakıflar İdaresi’nden yapılan açıklamaya göre yarışmalara 5-8, 9-11, 12-15 ve 16-18 yaş grubundan çocuk ve gençler şu üç kategoride katılabilecek:

“1. Fikir Üretme Yarışması: İsrafla ilgili tespit edilen bir probleme çözüm olarak fikir üretme ve bu fikrin ikna edici şekilde sunulması.

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2. Makale Yazma Yarışması: İsraf üzerine farkındalık ve etki oluşturacak bir makale yazımı sunulması.

3. Proje Geliştirme Çalışması: İsrafla ilgili bir problemin çözümünün hayata geçirilmesi, uygulamanın anlatılacak şekilde video ve rapor sunulması.”

Yarışmalar, uygulanabilirlik, anlaşılabilirlik, faydalılık ve problemin gerçekliği göz önünde bulundurularak jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek.

Birincilere laptop diğer derecelere hediye çekleri verilecek yarışmaya katılmak isteyenler eserlerini [email protected] adresine gönderebiliyor. Başvurularda katılımcının isim, soyisim, kategori, yaşadığı şehir ve telefon numarası yazması gerekiyor.

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Son Güncelleme: 21.03.2021 14:18
Anahtar Kelimeler:
Vakıflar IdaresiKktc
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