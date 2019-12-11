banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107922
ALTIN
274.826
DOLAR
5.8111
STERLİN
7.6598
EURO
6.4454
2 ay cezaevine gönderildi
2 AY CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Polis memuruna hapislik
POLİS MEMURUNA HAPİSLİK
Cinayeti itiraf etti
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da uyuşturucu: 3 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “Evkaf zarara uğratılmadı Mağusa bir kreş kazandı”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Evkaf'ın zarara uğratıldımadığını, Gazimağusa’nın bir kreş kazandığını açıkladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “Evkaf zarara uğratılmadı Mağusa bir kreş kazandı”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Evkaf'ın zarara uğratıldımadığını, Gazimağusa’nın bir kreş kazandığını açıkladı.

11 Aralık 2019 Çarşamba 14:37
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “Evkaf zarara uğratılmadı Mağusa bir kreş kazandı”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta Ombudsman Emine Dizdarlı’nın bu konudaki raporu üzerine “Vakıfların Zarara Uğratıldığına” dair haberler yayımlandığına dikkat çekilerek, “Kamuoyunu doğru bilgilendirmek için açıklama yapma gerekliliği doğmuştur” denildi. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin zarara uğramasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, söz konusu mülkün vakıf arazisi üzerine inşa edilen bir kreş binası olduğuna işaret edildi.

Kadınların iş hayatına katılımı ve ekonomik özgürlüklerini kazanmasında uygun fiyatlı kreşlerin varlığının çok kritik bir konu olduğu, KKTC’de kreş sayısının yeterli olmadığı ve kadınların bu konuda çok ciddi problemler yaşamakta olunduğu belirtilen açıklamada, bazen çalışmak zorunda olan ihtiyaçlı ailelerin çocukları eve kilitleyip işe gittikleri durumların bile tespit edildiği kaydedildi. 

Bu konunun, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Çalışma Bakanlığı, Belediyeler, T.C. Büyükelçiliği ve STK temsilcileri ile birçok defa masaya yatırıldığı vurgulanan açıklamada, sonuç olarak, kreş projeleri yapılması kararı alındığı, Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu konuya her zaman katkı yapmaya hazır olduğunu belirterek aktif rol üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, T.C. Büyükelçiliği’nin arazi gösterilirse kreş projelerinin inşa maliyetini karşılayabileceğini belirtmesinin ardından arazi bulmak için çalışmalar yapılırken, 2006 yılında vakıf arazisi içerisine kreş inşa etmiş olan ve sonrasında kirasını geciktirdiği için Vakıflar ile itilaflı olan bir işletmenin gündeme geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi: 

“Bu işletme arazi içerisine kreş inşa etmiş, sonrasında ekonomik zorluklar yaşayıp iflas etmişti. O dönemde, binasını havaparası ile devretmek için çaba sarf etmekteydi.  Binayı kendi inşa ettiği için orada yasal bir hakkı vardı. 

Getirilen öneri üzerine, T.C. Büyükelçiliği yetkilileri, hazır kreş binasını satın alma ve sonrasında Mağusa Belediyesi’ne devredilmesinin mümkün olduğunu ve bu koşullarda katkı yapamaya hazır olduklarını belirtmiştir. Böylece bölgenin kadınlarına bir nefes olması hedeflenmiştir. 

Bu amaçla, Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şubesi’nden uzmanlar binanın değerini belirleme çalışmaları yapmış ve 70 Bin Sterlin değer biçmişlerdir. 

banner317
Kreş işletmesinin yaklaşık 25 Bin Sterlin kira borcu bu bedelden düşülmüş kalan miktar kendisine ödenmiş ve kiracı binayı boşaltmıştır. Binanın mülkiyeti vakıflara geçmiştir. 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, bu işlem karşılığında 70 bin sterlinin Mağusa Belediyesi tarafından ödenmesi şartıyla arazi ve üstündeki binayı Mağusa Belediyesi’ne kiralama kararı almıştır. T.C. Büyükelçiliği de bu meblağı karşılamayı taahhüt etmiştir”. 

Açıklamada, yaşanan bu sürecin sonucunda; Aileler açısından çok önemli olan bir kreşin bölgeye kazandırıldığı; Bu kreşin faaliyete girmesi ile bölgede kadınların ekonomik yaşama daha rahat katılmasına yardımcı olunduğu; Zora düşmüş bir işadamının zor durumdan kurtarıldığı; Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kreş açılmasına yardımcı olma hedefinin gerçekleştirildiği ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, tahsili zorlaşmış olan bir borcu aldığı ve yıllarca mahkemelerde sürecek tahliye işlemlerinin engellendiği vurgulandı.

TÜM TARAFLAR KAZANÇLI ÇIKTI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin, birçok başka durumda olduğu gibi çözüm odaklı bir yaklaşım sergilediği belirtilen açıklamada, sonuçta tüm tarafların ve toplumun kazançlı çıktığı bir operasyonun ortaya çıktığı vurgulandı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şimdi Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak biz soruyoruz: Bu sürecin sonunda Kıbrıs Vakıflar İdaresi nasıl zarara uğratılmıştır?  ‘Vakıflar zarara uğratılıyor’ söyleminin gündeme getirilmeye çalışıldığı bu günlerde, Kıbrıs Vakıflar İdaresi hakkındaki aşağıdaki gerçekleri bir kez daha hatırlatmak istemekteyiz: 

2013 yılında mevcut yönetimin gelmesiyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi hantal, eski bir yapıdan modern sistemleriyle çağdaş bir yapı olmuştur. 

Tüm teknik altyapı yenilenmiş. Muhasebe, Emlak ve Arşiv Şubeleri dijitalleştirilmiştir. Evkaf yıllar sonra tekrar halka hizmet etmeye başlamıştır. Şeffaflaşma gerçekleşmiştir.     Hayır bütçesi 40 Bin TL’den (2013 rakamı), 10 milyon TL’ye çıkmıştır. (2019 tahmini rakam) Tüm bu rakamlar web sitemizden (www.evkaf.org) takip edilebilir. Mevduatı 10 milyon TL’den, 80 milyon TL’ye ulaşmıştır.  Kültürel faaliyetlere ve tarihi binalarımıza yatırımlar artmıştır. Lefkoşa Surlariçi’nin çehresi değişmiştir”. 

Son Güncelleme: 11.12.2019 19:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı
Hayvan hırsızlığı soruşturması çerçevesinde yapılan operasyon sonucu 3 kişi tutuklandı
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
Şahiner: “Samimiyetten uzak bir bütçe hazırlanmış gibi görünüyor”
Sucuoğlu: “Genel Sağlık Sigortası ile herkes hastane ve doktorunu seçebilecek”
Sucuoğlu: “Genel Sağlık Sigortası ile herkes hastane ve doktorunu seçebilecek”
Taçoy: “Üzerinde çalıştığımız 3 proje var; Bunlardan bir tanesinde finale doğru gidiliyor”
Taçoy: “Üzerinde çalıştığımız 3 proje var; Bunlardan bir tanesinde finale doğru gidiliyor”
Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi
Amcaoğlu, ambulans ihalesinin mahkemede olduğunu, gelecek neticeyle adım atılacağını söyledi
Taçoy’un tercihi ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ oldu
Taçoy’un tercihi ‘Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü’ oldu
HAKSEN “Göç yasasının tamamen iptalini” istedi
HAKSEN “Göç yasasının tamamen iptalini” istedi
Karavezirler Lefkoşa Kaymakamı’yla Birlikte  Çukurova Köyünde Yapımı Devam Eden Dere İstinat Duvarı Yapımını İnceledi
Karavezirler Lefkoşa Kaymakamı’yla Birlikte  Çukurova Köyünde Yapımı Devam Eden Dere İstinat Duvarı Yapımını İnceledi
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde
İnce Ve Oğuzkan’ın Sergisi Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nde
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor
Yerli Ürünler Haftası Dolayısıyla Okullarda Etkinlikler Düzenleniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim