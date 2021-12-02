banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sucuoğlu KITSAB heyetini  kabul etti
Başbakan Turizmcileri kabul etti
Kıbrıslı Türk'ün Rum Yüksek Mahkemesi'ne başvurusu kabul edilmedi
Malını istedi, reddedildi
BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart adaya geliyor
Stewart haftaya geliyor
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
Zaroğlu’ndan ‘baskın seçim’ gerekçesi!
banner405

Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, pandemi sürecinden dolayı herkes için zorlu geçen 2021 yılında, engelli vatandaşlara 2 milyon Türk lirası civarında katkı sağladığını bildirdi.

02 Aralık 2021 Perşembe 16:15
Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 yılında engellilere 2 milyon TL destek sağladık”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla rapor yayımlayarak, 2021 yılı içerisinde engelli bireyler için yaptığı destek ve yardımları açıkladı.

2021 yılında özel eğitim merkezleri; Algım Özel Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Vakfı, Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi, Ela Özel Eğitim Merkezi, Madalya Özel Eğitim ve Danışmanlık, Armel Özel Eğitim ve Danışmanlık, Domino Özel Eğitim, Mavi Okyanus Özel Eğitim Merkezi ve benzeri merkezlerde toplamda 49 öğrencinin tüm okul masraflarının karşılandığı belirtilen açıklamada, ayrıca ihtiyaç duyulan aylarda özel eğitim okul masraflarına da sponsor olunduğu ve bu kalem için 822 bin TL harcandığı kaydedildi.

banner341
Engelli bireylerin sandalye, rampa, yatak, gıda, bez gibi ihtiyaçları için toplamda 733 bin Türk lirası destek sağlandığı belirtilen açıklamada, “Engelli bireylerin ameliyat, fizik tedavi ve ilaç gibi ihtiyaçlarının karşılanması için 386 bin Türk lirası sağlık desteği yapılmıştır. Engelli spor, kültür ve sanat faaliyetleri için ise 95 bin Türk lirası tutarında katkı sağlanmıştır” denildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, engelli bireylere, ihtiyaçları olan desteğin sağlanması ve yeterli imkânların sunulması halinde, hayatın her alanında başarılara imza atacaklarına yönelik inanç da vurgulandı.

banner360
Son Güncelleme: 02.12.2021 16:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı
Dr. Küçük’ün anıları kitaplaştırıldı
Zincirleme trafik kazası
Zincirleme trafik kazası
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
“Sağlık Bakanlığı, günü kurtarmayı amaçlıyor”
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine ziyaret
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Eğitim Bakanlığı ile Gazi Üniversitesi iş birliği protokolü imzaladı
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni ziyaret etti, Benli'ye ödül takdim etti
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 13,45, sterlin/TL 17,90  seviyelerinden işlem görüyor
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Tatar İstanbul Büyükçekmece belediye başkanı ve Meclis Üyelerini kabul etti
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Özyiğit: “Halkın geçim derdi her gün büyüyor”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”
Çağdal: “Gemi geldi yarın sabah petrol istasyonlarına yakıt dağıtımına başlanacak”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim