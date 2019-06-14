banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90114
ALTIN
255.736
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.4071
EURO
6.6099
Mektup gündeme bomba gibi düştü
MEKTUP GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Dolgun 6 yıl hapis yatacak
DOLGUN 6 YIL HAPİS YATACAK
Ne yaptın ERHAN!
NE YAPTIN ERHAN!
Eniscan’dan sevindiren haber!
ENİSCAN’DAN SEVİNDİREN HABER!
banner307
Flaş Haber
Ne yaptın ERHAN!
Kapat

Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi

Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi

14 Haziran 2019 Cuma 16:49
Kıbrıs Üniversiteler Birliği basın bildirisi

Kuzey Kıbrıs’taki altı üniversitenin bağımsız olarak bir araya gelerek kurdukları ve yüksek öğrenim ile ilgili konularda yaşanan zorluklara, ortak çözümler getirebilmek amacıyla bir uzlaşı platformu olarak tasarlanmış Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), tüzüğünde yer alan; dönüşümlü başkanlık uyarınca, yeni Başkan ve Yönetim Kurulu görev dağılımını gerçekleştirdi.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde gerçekleşen Genel Kurul Toplantısı ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ)’de ki toplantıda, dönüşümlü başkanlık sistemi dahlinde yeni başkan ve yönetim kurlunu belirleyen KÜB, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Doç. Dr. Asım Vehbi’nin KÜB Başkanlığını devralmasına karar verdi. Vehbi’nin yanında KÜB Başkan Yardımcılığı Görevine 15 Kasım Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Cansu Meryem Birinci ve KÜB Genel Sekreterliği Görevine ise GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk getirildi.

Toplantı bünyesinde ayrıca, KKTC üniversitelerinin sesinin duyulabilmesi için KÜB'e ihtiyaç duyulduğu, Birliğin devamlılığının önemi ve prestiji açısından alınan kararların uygulamaya konulması ve Birliği daha aktif hale getirmek gerektiği noktasında fikir birliğine varıldı. Diğer Üniversitelerin bir kez daha birliğe davet edilmesine ve Birliğin yasallaşması için ise girişim yapılmasına karar verildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Üniversiteler Birliği Basın Bildirisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
Bakan Üstel, Sivil Savunma Başkanı Karakoç’u kabul etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
TC Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri, Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi ziyaret etti
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
Otellerin Mayıs ayı doluluk oranı yüzde 49
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
DAÜ temizlik personelleri hakları için eylem yaptı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
KIB-TEK çalışanı zanlılarına 4 gün ek tutukluluk kayıp para miktarı 468.680 tl’ye ulaştı
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
8 yıldır özürlü maaşı verildi sonradan vatandaş değıl diye iptal edildi
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
“Süreyya’nın derinleri” için tanıtım ve imza günü etkinliği düzenlenecek
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi
YKP UBP-HP hükümetini değerlendirdi
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da
Uluslararası Mağusa Kültür Sanat ve Turizm Festivali 18 Haziran’da
KIBTEK Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı
KIBTEK Mağusa Bölge Amirliği’nde tespit edilen yolsuzlukla ilgili açıklama yaptı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim