Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği’nin 10. Dönem Mezuniyet Yemeği yapıldı.
Dernekten verilen bilgiye göre, Acapulco Otel'deki geleneksel yemeğe, 26 farklı ülkeden 110 mezun uluslararası öğrenci katıldı.
Yemekte, Dernek Başkanı Çağatay Özdem, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Bakanlığı Koordinatörü Semattin Öztürk konuşma yaptı.
Gecede mezunlar ve dernek gönüllüsü öğrenciler de konuşmalar yaptı. Gösterilerin ardından sertifika ve plaket takdimlerinde bulunuldu.