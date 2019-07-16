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“Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Destanı’ tanıtıldı

“Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Destanı’ tanıtıldı

16 Temmuz 2019 Salı 08:30
“Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Destanı’ tanıtıldı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın 45’inci yıl dönümü münasebetiyle Oktay Öksüzoğlu’nun yazıp seslendirdiği “Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Destanı’nı tanıttı.
Dernek Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, “Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş Destanı’ üzerine Lefke Avrupa Üniversitesi öğretim görevlisi Saadettin Yıldız’ın yazdığı değerlendirme okundu, ardından da sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.
Etkinliğin sonunda Oktay Öksüzoğlu’na teşekkür plaketi takdim edildi.
Etkinlikte Saadettin Yıldız’ın değerlendirmesini TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar okudu.
Yıldız değerlendirme yazısında, destan yaratmanın her millet için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “bir milletin tarih içinde gösterdiği azim, özveri, mücadele, çekilen acılar, felaketler, evren ve yaratılış tasavvuru, dilden dile anlatılır ve tarih içinde süzülerek destanlaşır. Destan yaratmak kadar yazmak da önemlidir, çünkü yazmak, destani bir geçmişin geleceğe taşınması demektir” ifadelerini kullandı.

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Öksüzoğlu’nun acılı coğrafyanın destanını yazdığına dikkati çeken Yıldız, “8 yıldan fazla mücahitlik de yaparak bu büyük destanın önemli aktörlerinden biri olan şair Öksüzoğlu, çok yönlü bir bakışla karşımıza çıkıyor” dedi.
Yıldız değerlendirmesinin devamında, Öksüzoğlu’nun şiirlerine de yer vererek, Öksüzoğlu’nun destanda değişik kitaplarından şiirlerine de yer vererek, milli duyguları bir araya getirerek bu büyük destanı yarattığını belirtti.
Yıldız, Öksüzoğlu’nun eserinin Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş  Destanı’nın, giriş, gelişme ve sonuç mantığı içinde iyi bir kompozisyona sahip olduğunu kaydederek, ayrı başlıkları bulunmakla birlikte tek bir şiirin iyi kaynaşmış parçaları” dedi.
 


 

Son Güncelleme: 16.07.2019 11:37
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türkü’nün Kurtuluş DestanıOktay öksüzoğlu
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