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Kıbrıs Türkü'nün üretim potansiyeli belgesel oluyor

BRT’nin hazırlayacağı belgesele Türk Bankası destek verdi.

Kıbrıs Türkü'nün üretim potansiyeli belgesel oluyor

BRT’nin hazırlayacağı belgesele Türk Bankası destek verdi.

03 Ekim 2019 Perşembe 17:44
Kıbrıs Türkü'nün üretim potansiyeli belgesel oluyor

Kıbrıs Türkünün ata toprağına tutunarak bir devlete kavuşmasında en önemli faktör olarak görülen birikimlerin üretime, sanayiye, ticarete ve kalkınmaya dönüşme olgusu geniş çaplı bir belgeselle gün ışığına çıkıyor.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun hazırlayacağı uzun soluklu çalışmaya ülkenin 118 yıllık geçmişi ile en köklü yerel bankası olan Türk Bankası destek verdi.

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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ile Türk Bankası arasında Program Destekleme iş birliği protokolü imzalandı.

Araştırma, metin yazarlığı ve yapımcılığını Bayrak Radyo Televizyon Kurumu adına araştırmacı yazar Bülent FEVZİOĞLU’nun üstlendiği ‘‘İSLÂM İDDİHAR SANDIĞI’NDAN EKONOMİK KALKINMAYA’’ adlı üç bölümlük belgesel için gerçekleştirilen Program Destekleme protokolünü, BRT Genel Müdürü Meryem Özkurt ile TürkBankası Genel Müdürü Erhan Raif imzaladılar.

Kıbrıslı Türklerin ekonomik kalkınmasında tarihsel bir ilk adım olarak günümüzden 118 yıl önce Lefkoşa’da kurulan ‘‘İslâm İddihar Sandığı’’, bugün, TürkBankası olarak halen hizmet veriyor. Temelleri Kıbrıs’ta atılan TürkBankası Grubu, uzun yıllardır Kıbrıs haricinde Türkiye ve İngiltere’de de bankacılık faaliyetleri göstermektedir.

Araştırmacı yazar Bülent FEVZİOĞLU tarafından hazırlanacak ‘‘İSLÂM İDDİHAR SANDIĞI’NDAN EKONOMİK KALKINMAYA’’ adlı üç bölümlük yeni televizyon belgesi, Kıbrıslı Türklerin, 118 yıllık ekonomik girişim, yatırım ve gelişmelerinin yol haritasını bilgi, belge ve söyleşilerle ekrana getirecek.

Son Güncelleme: 03.10.2019 18:07
Anahtar Kelimeler:
Islâm Iddihar Sandığı’ndan Ekonomik KalkınmayaKıbrıs Türkünün üretim Potansiyeli
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