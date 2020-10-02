banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1145
ALTIN
476.010
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0625
EURO
9.0774
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu öğrendim...
55 saniye sonucunda ‘negatif’ olduğumu...
Seçim sonrası seçim senaryoları
Seçim sonrası seçim senaryoları
Anayasa değişikliği bahane
Anayasa değişikliği bahane
O paralar uçtu gitti!
O paralar uçtu gitti!
banner376

Kıbrıs Türkü liderini seçiyor, altı aday Kıbrıs Postası’nda buluşuyor

02 Ekim 2020 Cuma 21:39
Kıbrıs Türkü liderini seçiyor, altı aday Kıbrıs Postası’nda buluşuyor
banner337
banner351

Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan altı isim, Kıbrıs Postası TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programında buluşuyor…

Yeni nesil yayıncılığın öncüsü̈ Kıbrıs Postası TV, moderatörlüğünü̈ İrfan Batu’nun yapacağı ve 6 Cumhurbaşkanı adayının katılacağı “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programıyla, seçimin nabzını tutuyor…

3 Ekim Cumartesi günü, saat 20.00 itibariyle Lefkoşa’daki Pasha Otel’den canlı olarak yayınlanacak program, Kıbrıs Postası’nın Facebook, YouTube ve Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

Program ayrıca; Kanal T, Ada TV, TV 2020, SİM TV, Kıbrıs TV, Güneş TV, Gündem Kıbrıs TV, Hakikat WEB TV ve Gıynık TV’de de canlı olarak yayınlanacak.

İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

banner341
Kıbrıs Postası’nın tecrübeli isimleri Ulaş Barış ve Gökhan Altıner’in ‘ara – değerlendirmeleri’, haber merkezinin ise canlı aktarımıyla yayınlanacak program, 3 farklı oturumdan oluşacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM İNTERAKTİF GEÇECEK

Programın 3’üncü oturumunda interaktif bir modele geçilecek ve yayını izleyenlerin merak ettiği sorular adaylara yöneltilecek.

KİMLER KATILACAK?

“Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına; CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, YDP Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, MDP Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Fuat Türköz Çiner ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş katılım gösterecek.

AKINCI KATILMIYOR

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ise "Cumartesi günü Mağusa'da bir toplantıya katılacağı "gerekçesi ile programa katılmayacağını bildirdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı’nın Seçim Bürosu’ndan Bilgilendirme
Akıncı’nın Seçim Bürosu’ndan Bilgilendirme
Cumhurbaşkanı Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres ile video konferans görüşmesi yaptı
Cumhurbaşkanı Akıncı BM Genel Sekreteri Guterres ile video konferans görüşmesi yaptı
Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı
Pilli: 1 pozitif vakaya rastlandı
Daü: “bu Yıl Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Sayısında Geçen Yıla Göre %35’lik Artış Oldu”
Daü: “bu Yıl Ek Yerleştirme İle Üniversitemize Yerleşen Öğrenci Sayısında Geçen Yıla Göre %35’lik Artış Oldu”
Çavuşoğlu: “9 Ekim Ve Sonrası İçin Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Charter Seferler Düzenlenip, Devletin Karantina Merkezinde Öğrenciler Misafir Edilecek”
Çavuşoğlu: “9 Ekim Ve Sonrası İçin Yükseköğrenim Öğrencilerine Yönelik Charter Seferler Düzenlenip, Devletin Karantina Merkezinde Öğrenciler Misafir Edilecek”
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne ekonomik anlamda nefes aldıracak adımları atacağım”
Özersay: “Kıbrıs Türkü’ne ekonomik anlamda nefes aldıracak adımları atacağım”
Girne’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu
Girne’de kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 484 Bini Aştı
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 34 Milyon 484 Bini Aştı
Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni Tercih Eden Öğrenciler Kayıt İşlemlerini  5-9 Ekim Tarihleri Arasında Yapabilecek
Ek Kontenjanlarda Girne Üniversitesi’ni Tercih Eden Öğrenciler Kayıt İşlemlerini  5-9 Ekim Tarihleri Arasında Yapabilecek
Ysk: “miting Ve Kitle Toplantıları Seçim Tarihine Kadar Düzenlenemeyecek”
Ysk: “miting Ve Kitle Toplantıları Seçim Tarihine Kadar Düzenlenemeyecek”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim