Kıbrıs Türkü liderini seçiyor, altı aday Kıbrıs Postası’nda buluşuyor

Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan altı isim, Kıbrıs Postası TV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programında buluşuyor…

Yeni nesil yayıncılığın öncüsü̈ Kıbrıs Postası TV, moderatörlüğünü̈ İrfan Batu’nun yapacağı ve 6 Cumhurbaşkanı adayının katılacağı “Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programıyla, seçimin nabzını tutuyor…

3 Ekim Cumartesi günü, saat 20.00 itibariyle Lefkoşa’daki Pasha Otel’den canlı olarak yayınlanacak program, Kıbrıs Postası’nın Facebook, YouTube ve Twitter hesaplarından takip edilebilecek.

Program ayrıca; Kanal T, Ada TV, TV 2020, SİM TV, Kıbrıs TV, Güneş TV, Gündem Kıbrıs TV, Hakikat WEB TV ve Gıynık TV’de de canlı olarak yayınlanacak.

İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Kıbrıs Postası’nın tecrübeli isimleri Ulaş Barış ve Gökhan Altıner’in ‘ara – değerlendirmeleri’, haber merkezinin ise canlı aktarımıyla yayınlanacak program, 3 farklı oturumdan oluşacak.

ÜÇÜNCÜ OTURUM İNTERAKTİF GEÇECEK

Programın 3’üncü oturumunda interaktif bir modele geçilecek ve yayını izleyenlerin merak ettiği sorular adaylara yöneltilecek.

KİMLER KATILACAK?

“Kıbrıs Türkü Adayını Seçiyor - Seçim Özel” programına; CTP Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, UBP Cumhurbaşkanı Adayı Ersin Tatar, Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Kudret Özersay, YDP Cumhurbaşkanı Adayı Erhan Arıklı, MDP Cumhurbaşkanı Adayı Dr. Fuat Türköz Çiner ve Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Serdar Denktaş katılım gösterecek.

AKINCI KATILMIYOR

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı ise "Cumartesi günü Mağusa'da bir toplantıya katılacağı "gerekçesi ile programa katılmayacağını bildirdi.