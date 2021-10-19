Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı

Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Başkanı Fatma Çamlıköylü’nün verdiği bilgiye göre, 12-13 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği tarafından beş bağımlılık alanında (alkol, sigara, madde, teknoloji ve kumar) ülke genelinde yürütülen proje ve faaliyetler anlatıldı.

Çamlıköylü, bununla birlikte, farklı coğrafyalardan “savunuculuk” alanında önde gelen 35 Uluslararası STÖ’den toplam 45 temsilciyle tanışma ve bağımlılıkla mücadelede tecrübe paylaşımı, küresel strateji olanaklarını tartışma ve iş birliği geliştirme fırsatı bulduklarını da belirtti.

TC Yeşilay’ı ev sahipliğinde İstanbul’da gerçekleştirilen toplantı hem fiziksel hem de online katılım şeklinde gerçekleştirilirken, toplantıya Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği Yönetim Kurulu üyesi Uzm. Klinik Psikolog Zühre Akmalar katıldı.