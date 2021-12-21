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Kıbrıs Türk Yerli Un Sanayicileri döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle satış fiyatlarını düzenleme kararı aldı

21 Aralık 2021 Salı 18:00
Kıbrıs Türk Yerli Un Sanayicileri döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle satış fiyatlarını düzenleme kararı aldı

“TL’NİN YENİDEN DEĞER KAZANMAYA BAŞLAMASINI, FİYATLARIN AŞAĞI ÇEKİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ”
Kıbrıs Türk Yerli Un Sanayicileri, döviz kurlarında yaşanan düşüş nedeniyle, satış fiyatlarını düzenleme kararı aldıklarını duyurdu.
 Kıbrıs Türk Yerli Un Sanayicileri tarafından  yapılan yazılı açıklamaya göre, yerli un fabrikaları sabah saatlerinde bir araya gelerek, durum değerlendirmesi yaptı ve kurlarda yaşanan düşüşü de göz önünde bulundurarak bazı yapıcı kararlar aldı.
“TL’NİN DEĞER KAZANMASI UN FİYATLARINA VE BAŞTA EKMEK OLMAK ÜZERE UNLU MAMÜLLERİN TÜMÜNE YANSIMALI”
Açıklamada, dün geceden  bu yana TL’nin yabancı para birimleri karşısında hatırı sayılır değer kazanmasının, un fiyatlarına ve dolayısıyla başta ekmek olmak üzere, unlu mamüllerin tümüne yansıması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada şunlar ifade edildi:
“Dolar kuru 12 TL olarak baz alınarak, her bir fabrikalarımızın kendi maliyetlerini göz önünde bulundurarak yapacakları hesaplamayla, satış fiyatlarını düzenleme kararı aldığımızı tüm halkımıza duyurmak isteriz.

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Ayrıca bugünden itibaren kurlara bağlı hareketlerde gerekli tepkiyi fiyatlarımıza, aşağıda tutma gayreti içinde yansıtacağız.
“FİYATLARIN AŞAĞI ÇEKİLMESİ İÇİN BİR FIRSAT…”
TL’nin değer kaybı nedeniyle, yabancı para birimlerinde oluşan yüksekliğin un fiyatlarına yansıdığı gerçeğinden hareketle, TL’nin yeniden değer kazanmaya başlamasını, fiyatların aşağı çekilmesi için bir fırsat olarak görüyoruz.
Ayrıca belirtmek isteriz ki; un ve unlu mamullerin ithalatının serbest bırakılmasının düşünüldüğü bu dönemde, arpa alımı için yapılan ve et, süt ve süt ürünlerinde fiyat istikrarı sağlanmaya yönelik başarılı bir şekilde yürütülen süpvanse sistemi bütçesinin, sadece yüzde 10’a denk gelen bir destek sistemi buğday fiyatları için de yapılabilir.
Bunun yapılması da, gerek un, fırıncılık ve unlu mamül sektörleri ve gerekse hiçbir tüketici grubuna zarar vermeden ve tümünü tatmin edecek bir sonuç doğurur.
Böylelikle tüketiciye de daha ucuza ekmek ve diğer unlu mamuller ulaştırılabilir.
Hükümetin, yerli un fabrikalarımızı kapattıracak kararlar almadan önce, daha kalıcı ve destekleyici olan bu yöntemleri hayata geçirmesi gerektiğini de tekrar vurgulamak isteriz”.
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 18:55
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