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Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

12.02.1982 tarihinde kurulan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği, 13. Olağan Genel Kurulu, 22 Aralık 2020 tarihinde, Lefkoşa’daki Saçaklı Ev’de gerçekleştirmiştir.

23 Aralık 2020 Çarşamba 14:15
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği 13. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi
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Genel Kurul Gündemine göre:

1-Başkanının açılış konuşması,

2-Divan oluşumu,

3-Saygı duruşu ve Denetleme Kurulu'nun raporu,

4-Faaliyet ve Mali Raporların okunması ve aklanması,

5-Organların seçimi,

6-Dilek ve Temenniler hakkında toplanıldı.

Başkanın konuşmasından sonra;

Divan Başkanlığına Dr.Turgay Akalın, sekreterliğe Aslı Piro ve Akın Sarıkaya seçilmiştir. Ardından Aslı Piro Denetleme Kurulu raporunu, Altay Burağan ise Faaliyet ve Mali raporu genel kurula sunmuş, söz konusu raporlar genel kurula katılan üyeler tarafından onaylanmıştır. Toplantuıya katılamayan beş üyenin vekalet yazıları Başkan Şevket Öznur tarafından kurula sunulmuş, söz konusu vekaletler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Ardından yaşamını yitiren Birlik üyeleri ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşu yapılmıştır.

Yönetim kurulu başvuran iki yeni üye, oy birliği ile Birlik’e kabul edilmekle birlikte, üyeler dilek ve temennileri sunarak önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetleri kararlaştırmıştır.

Yönetim kurulu organları şu şekilde oluşmuş ve bu bağlamda iş bölümü gerçekleştirmiştir.

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Yönetim Kurulu üyeleri:

1-Şevket Öznur(Başkan)

2-Turgay Akalın (Genel Sekreter ve Faal Üye)

3-Ejdan Sadrazam (Dış İlişkiler Sorumlusu)

4-Eralp Adanır (Basın-Yayın Sorumlusu)

5-Altay Burağan (Mali İşler ve Üye Sorumlusu)

6-Seyit Özkutlu (Faal Üye)

7-Bülent Küçük (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu:

1-Aslı Piro (Başkan)

2-Akın Sarıkaya (Üye)

3-Çağın Zort(Üye)

4-Özben Aksoy (Yedek Üye)

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Son Güncelleme: 23.12.2020 15:38
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Derneği
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