Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni Milli Kütüphane’ye devretti

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, bugün Kültür Dairesi ve Kütüphaneciler Derneği ile protokole imzaladı.
31 Mart 2021 Çarşamba 17:15
Son Güncelleme: 31.03.2021 17:39
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, 20 yıla yakındır dernek binasında hizmet veren ve alanında bir ilk olan “Kadın Eserleri Kütüphanesi”ni, Milli Kütüphane’ye devretti.
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, bugün Kültür Dairesi ve Kütüphaneciler Derneği ile protokole imzaladı.