Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, “Kadın Eserleri Kütüphanesi“'ni Milli Kütüphane'ye devretti

Kitapların araştırmacıların ve halkın kaynaklara daha kolay ulaşımını sağlamak için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi ve Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği ile yapılan bir protokolle Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nun katılımıyla AKM’de gerçekleştirilen devir töreninde, Kadın Eserleri Kütüphanesine ait kitaplar arasından seçilenlerle bir "Kitap Seçkisi" de yer aldı.

Törende ilk konuşmayı yapan Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği Başkanı Umure Örs, bu çalışmayı çok önemsediklerini ve taraf olmaktan onur duyduklarını belirterek, Milli Kütüphane’nin ulusal hafızayı kayıt altında tutan, ülkeyle ilgili çok önemli bir kaynak olduğunu vurguladı.

Örs, gelişmiş toplumlarda çok önemli 3 faktör olan kitap, kadın ve kütüphanenin bir ortamda bulunmasını çok önemsediklerini belirterek, “sihirli 3 K toplumların gelişmesi için çok önemli” diyerek katkı koyanlara teşekkür etti.



ÖZDOĞA

KTÜKD Başkanı Berna Yılmazoğlu Özdoğa da, dernek olarak ülke okuyucusu ve araştırmacılarına büyük hizmet verdiklerinin bilinciyle çok gururlu olduklarını belirterek, bir eserin hedef kitleye ulaşırsa amacına hizmet etmiş olacağını vurguladı.

Sivil toplum örgütlerinin topluma yararlı işler yapmak için kurulduğuna işaret eden Özdoğa, KTÜKD olarak bu misyonlarını fazlasıyla yerine getirdiklerine inandığını söyledi.

Devredilen 1500 civarında kitaba ek olarak derneğin basımını üstlendiği İngilizce ve Fransızca kitaplar hakkında bilgiler de veren Özdoğa, kütüphanelerini bundan sonra da kollamaya devam edeceklerini belirtti.



AKPOLAT



Kütüphanenin altyapısını güçlendirmek için yapılanları sıralayan Akpolat, kütüphanenin de arşivin de örnek gösterilecek yapılar arasında olduğunu söyledi.

Akpolat, kitapların ulaşılabilir olması ve insanların bilinçlenmesi ve KKTC’nin layık olduğu yere gelmesi için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.



AMCAOĞLU

Son sözü alan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, projenin ne kadar önemli olduğunu anladığı andan beri yapılan çalışmaların kendisini fazlasıyla heyecanlandırdığını ifade ederek, içinde bulunulan çoğu şeyin dijitalleştiği bir dönemde kitabı dokunulabilir, ulaşılabilir kılmanın önemine işaret etti.

Kitapların herkes için ulaşılabilir olması ve olabildiğince çok kişiye hizmet etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Amcaoğlu, bu doğrultuda atılacak tüm adımları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.





