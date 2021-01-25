Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
New York’ta neler oluyor?
New York’ta neler oluyor?
Başınızın çaresine bakın!
Başınızın çaresine bakın!
Mutlu musun statiko?
Mutlu musun statiko?
İktidar hırsı bir hastalıktır
İktidar hırsı bir hastalıktır
banner376

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile Gıda-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Bıçaklı: "Çalışanların ücret ve sosyal menfaatleri günün koşullarına uygun hale getirildi"

25 Ocak 2021 Pazartesi 11:00
Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile Gıda-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
banner337
banner351

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile  Türk-Sen’e bağlı Gıda-Sen arasında 2021 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Türk- Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşme uyarınca çalışanların ücret ve sosyal menfaatleri günün koşullarına uygun hale getirilirken,  yıllık hayat pahalılığı de dikkate alınarak gerekli artışlar yapıldı.

banner341
Bıçaklı, çalışanların daha sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla  bir takım yeni düzenlemeler yapıldığını da kaydetti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında,  “Yıllardır bu iş yerimizde çalışanlarla işveren temsilcileri arasındaki huzur ve güvenden dolayı işyerinin daha rantabıl çalışması nedeniyle Tütün Fabrikasına günün koşullarına uygun olarak Yeni Yatırımlar yapılmış üretimin artırılması konusunda gerek işveren vekilleri gerekse çalışanların göstermiş olduğu performansdan dolayı Tütün Fabrikası her geçen gün bir adım idaha büyümüş ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır”  dedi.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nin Devlete Vergi Mükellefiyetini ve çalışanların Sosyal yatırımlarını gününde bir tamam yatıran örnek bir işyeri olduğunu kaydeden Bıçaklı, bu gibi işyerlerine  hem toplum hem de devletin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2021 12:46
Anahtar Kelimeler:
Toplu İş SözleşmesiGıdaSenKıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
4 kişi yasağa uymadı
4 kişi yasağa uymadı
1170 doz Pfizer Biontech aşısı teslim alındı
1170 doz Pfizer Biontech aşısı teslim alındı
Alsancak Özgürlük Parkı'ndaki kafe kapanma kuralına rağmen açık!
Alsancak Özgürlük Parkı'ndaki kafe kapanma kuralına rağmen açık!
Esentepe’de 6 kişi daha pozitif!
Esentepe’de 6 kişi daha pozitif!
Cranberries Dans Stüdyosu’nda bir üye ve bir eğitmen pozitif!
Cranberries Dans Stüdyosu’nda bir üye ve bir eğitmen pozitif!
Dr. Fazıl Küçük Hareketi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı
Dr. Fazıl Küçük Hareketi 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
Okullar açıldı
Okullar açıldı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerini bugün de sürdürecek
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bütçe görüşmelerini bugün de sürdürecek
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları yürürlükte!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararları yürürlükte!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim