Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile Gıda-Sen arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi Ltd. Şti ile Türk-Sen’e bağlı Gıda-Sen arasında 2021 yılını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

Türk- Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşme uyarınca çalışanların ücret ve sosyal menfaatleri günün koşullarına uygun hale getirilirken, yıllık hayat pahalılığı de dikkate alınarak gerekli artışlar yapıldı.

Bıçaklı, çalışanların daha sağlıklı, huzurlu ve daha güvenli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla bir takım yeni düzenlemeler yapıldığını da kaydetti.

Bıçaklı yazılı açıklamasında, “Yıllardır bu iş yerimizde çalışanlarla işveren temsilcileri arasındaki huzur ve güvenden dolayı işyerinin daha rantabıl çalışması nedeniyle Tütün Fabrikasına günün koşullarına uygun olarak Yeni Yatırımlar yapılmış üretimin artırılması konusunda gerek işveren vekilleri gerekse çalışanların göstermiş olduğu performansdan dolayı Tütün Fabrikası her geçen gün bir adım idaha büyümüş ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlamıştır” dedi.

Kıbrıs Türk Tütün Endüstrisi’nin Devlete Vergi Mükellefiyetini ve çalışanların Sosyal yatırımlarını gününde bir tamam yatıran örnek bir işyeri olduğunu kaydeden Bıçaklı, bu gibi işyerlerine hem toplum hem de devletin sahip çıkması gerektiğini vurguladı.