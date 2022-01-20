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Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı

Avrupa Komisyonu, Yardım Programı çerçevesinde finanse edilen “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 2022/23 Akademik Yılı Avrupa Birliği Burs Programını” başlatacağını duyurdu. 

20 Ocak 2022 Perşembe 12:15
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs'ta kapsamlı çözüme katkı sağlamayı amaçlayan Yardım Programı (EC 389/2006 sayılı Tüzük) kapsamında 2007 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna, AB değerlerinin teşvik edilmesi, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumları arasında diyalog ve iş birliği için elverişli ortamın daha da geliştirilmesi, güvenin artması ve Kıbrıs Türk toplumunun AB'ye daha geniş kapsamda entegre olması amaçlarıyla mali yardım sağlamakta.
Komisyondan yapılan açıklamaya göre, AB Burs Programı kapsamında yaklaşık 140 Kıbrıslı Türk öğrenci, mezun ve uzmana burs olanağı sağlanacak. Bu yılki burs programı, her dönemde olduğu gibi, lisans ve yüksek lisans çalışmaların yanı sıra, AB Üye Devletlerinde staj ve dil kursları da dahil olmak üzere, kısa süreli programlara yönelik olacak. 
Öncelikli alanlar geçen yıl ile aynı olup, Covid-19 ile ilgili konuları da içermekte. Bu alanlarla ilgili başvuruda bulunan adaylar, yapılacak değerlendirmede ek puan alacak ve burs kazanma şansları daha yüksek olacak.
2022/23 akademik yılı AB Burs programı çağrısına yönelik çevrimiçi tanıtım etkinliği bugün saat 12:00'de AB Burs Facebook sayfası ve AB Burs Youtube Kanalı'ndan yayınlandı.

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Başvurular 17 Nisan 2022 günü Kıbrıs saatiyle 23:59'a kadar kabul edilecek. İlgi duyan tüm adaylar, başvurularını AB Bursları başvuru portalından (https://apply.abburs.eu) yapabilir.
Daha fazla bilgi için www.abburs.eu adresini ziyaret edilebilir veya [email protected] adresine e-posta gönderilebilir.

 

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Son Güncelleme: 20.01.2022 12:47
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