banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102550
ALTIN
275.800
DOLAR
5.7164
STERLİN
7.1140
EURO
6.3011
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Suçunu kabul etti
SUÇUNU KABUL ETTİ
Hırsızlık zanlısı 4 gün daha tutuklu
4 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAK
banner307

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 35,4 milyon euroluk eylem programı onaylandı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirerek, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yardımcı olacak yeni projeleri finanse etmeye yönelik, 35,4 milyon euroluk yıllık eylem programını onayladı. 

Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 35,4 milyon euroluk eylem programı onaylandı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirerek, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yardımcı olacak yeni projeleri finanse etmeye yönelik, 35,4 milyon euroluk yıllık eylem programını onayladı. 

16 Eylül 2019 Pazartesi 12:52
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 35,4 milyon euroluk eylem programı onaylandı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirerek, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yardımcı olacak yeni projeleri finanse etmeye yönelik, 35,4 milyon Euro’luk Yıllık Eylem Programını onayladı. 

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs temsilciliğinden verilen bilgiye göre,  Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafını daha çok yakınlaştıracak projelere ve  Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına de destek verilecek. 

Euro ve Sosyal Diyalog Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuyla ilgili açıklamasında, Programın iki toplum arasındaki uzlaşma çabalarına katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

banner317
Programda, alt yapı projelerine, ekonomik kalkınmasını sağlayacak projelere, çevre koruma çalışmalarına, sağlık ve gıda güvenliği standartlarını iyileştirilmesine, okullardaki fen laboratuvarlarının geliştirilmesine, eğitim ve öğretim standartlarının iyileştirmesine öncelik verileceği kaydedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne önemli bir miktar tahsis edileceği, Kıbrıs genelinde sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara da desteklerin süreceği kaydedildi.

Programda ayrıca Kıbrıslı Türklerin AB üye devletlerinde akademik ve profesyonel deneyim kazanmalarının da destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, 2006 ve 2019 yılları arasında, yardım programı altındaki projelere 555 milyon Euro tahsis edildiği  belirtildi.
 

Son Güncelleme: 16.09.2019 16:12
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik Eylem Programı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar
City Mall Avm talihlilerini belirledi! İşte kazananlar
Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi
Zaroğlu İkamet ve Vizeler Tüzüğü’nü eleştirdi
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Heyetini Kabul Etti
Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı
Gazeteci değişim programı başvuru süresi Çarşamba'ya kadar uzatıldı
İthali yasak fişekle ruhsatsız avlanırken yakalanan 1 kişi tutuklandı
İthali yasak fişekle ruhsatsız avlanırken yakalanan 1 kişi tutuklandı
Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği, Lefkoşa ve Girne’de kurs düzenleyecek
Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği, Lefkoşa ve Girne’de kurs düzenleyecek
Ali Karavezirler'den Meriç’te vidanjör kazası ile ilgili açıklama
Ali Karavezirler'den Meriç’te vidanjör kazası ile ilgili açıklama
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi piknik düzenledi
CTP Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi piknik düzenledi
Haftalık trafik raporu..
Haftalık trafik raporu..
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor
Sıcak ve nemli hava etkisini sürdürüyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim