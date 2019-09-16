Kıbrıs Türk toplumuna yönelik 35,4 milyon euroluk eylem programı onaylandı

Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik yapısını güçlendirerek, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesine yardımcı olacak yeni projeleri finanse etmeye yönelik, 35,4 milyon Euro’luk Yıllık Eylem Programını onayladı.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs temsilciliğinden verilen bilgiye göre, Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafını daha çok yakınlaştıracak projelere ve Avrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmalarına de destek verilecek.

Euro ve Sosyal Diyalog Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis konuyla ilgili açıklamasında, Programın iki toplum arasındaki uzlaşma çabalarına katkıda bulunacağına inandığını kaydetti.

Programda, alt yapı projelerine, ekonomik kalkınmasını sağlayacak projelere, çevre koruma çalışmalarına, sağlık ve gıda güvenliği standartlarını iyileştirilmesine, okullardaki fen laboratuvarlarının geliştirilmesine, eğitim ve öğretim standartlarının iyileştirmesine öncelik verileceği kaydedildi.

Kayıp Şahıslar Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi’ne önemli bir miktar tahsis edileceği, Kıbrıs genelinde sivil toplum örgütleri arasında işbirliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara da desteklerin süreceği kaydedildi.

Programda ayrıca Kıbrıslı Türklerin AB üye devletlerinde akademik ve profesyonel deneyim kazanmalarının da destekleneceği kaydedildi.

Açıklamada, 2006 ve 2019 yılları arasında, yardım programı altındaki projelere 555 milyon Euro tahsis edildiği belirtildi.

