Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği’nin eylemi devam ediyor

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç Türk Ajansı Kıbrıs’a yaptığı açıklamada, dün Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile yaptıkları görüşmede taleplerini ilettiklerini belirtti. Amcaoğlu’nun Ankara’ya gidişi öncesinde Başbakan Saner’e talepleri ilettiğini ifade eden Aytaç, “Bir sonuç alınamadığı için bize geri dönmedi” dedi.

Başbakanlık Müsteşarı Amcaoğlu ile telefon görüşmelerinde Başbakan Saner geldikten sonra sorunların çözüleceğinin kendilerine söylediğini kaydeden Aytaç, “Biz de eylemlilik sürecimizi burada devam ettirmeye karar verdik. Sorunlarımız çözülene kadar eylemimiz devam edecek” şeklinde konuştu.

Aytaç, güneye geçişlerle ilgili sorunun çözülmesi için ise birlik yetkililerinin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeye gittiğini söyledi.

“En azından bir çözüm süreci başladı” diyen Aytaç, çalışmadıkları sürede kendilerinden istenen seyrüsefer, muayene, yol izin ücretlerinin de devlet tarafından alınmamasını talep ettiklerini hatırlattı. Aytaç, “Bu talebimizin içerisinde devletin cebinden bir şey çıkmayacak ama bizden de çıkmayacak çünkü çalışmıyoruz. Cebimizde para yok ödeyecek durumda değiliz. Cezalı durumlara düşmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Vergiden muaf tutulmak istediklerini de yineleyen Aytaç, pandemi sürecinde karantina otellerine taşınan yolcuların sadece Kar-iş tarafından taşındığını da aktararak, bunun 2 birlik arasında bölüştürülmesini istedi. Aytaç, “Talebimiz 1 hafta onlar yapsın, 1 hafta biz yapalım ve adalet gelsin” dedi.

“ARALIK AYINA AİT ALACAKLARIMIZIN YARISI ÖDENDİ”



Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Koordinatörü Bekir Akandere de, Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelerinin ardından TAK’a bilgi verdi. Akandere, birliğin turizm komitesinden üyeler olarak Sağlık Bakanlığı yetkilileri görüştüklerini ve güneye geçişlerle ilgili taleplerini ilettiklerini bildirdi.

Akandere, araçlarının güneye geçip rezervasyonlu yolcu alabilmesini istediklerini belirterek, güneydeki havaalanlarına gelen yolcuların kendileri gidemediği için oradaki taksicilere teslim edildiğini kaydetti ve bunun sağlık açısından daha riskli olduğuna dikkat çekti. Akandere, 3 günde 1 PCR yapma şartıyla bu hizmeti verme taleplerini aktardıklarını belirterek, yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantısı olduğunun kendilerine söylendiğini ve bu konunun orada değerlendirileceğinin bildirildiğini kaydetti.

Akandere ayrıca, Sağlık Bakanlığı yetkililerine Ercan Havalimanı’ndan da yolcu alma taleplerini ilettiklerini söyledi.

