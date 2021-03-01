banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kayıplarımız azımsanamaz
Kayıplarımız azımsanamaz
Antikor testleri neden konuşulmuyor?
Antikor testleri neden konuşulmuyor?
Medya neden bu hallere düştü?
Medya neden bu hallere düştü?
Patron varsa gazetecilik yoktur!
Patron varsa gazetecilik yoktur!
banner376

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yarın Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapacak.

01 Mart 2021 Pazartesi 17:15
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği, yarın Lefkoşa’da araçlı eylem yapacak
banner337
banner391

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) yarın Lefkoşa’da “Araçlarımızı devretmeye getiriyoruz, çünkü ödeyemiyoruz” sloganıyla araçlı eylem yapacak.

Birlik, bugüne kadar yetkililerle yapmış oldukları görüşmelerde hiçbir neticeye varamadıklarını ve bu nedenle eylem kararı aldıklarını duyurdu.

banner341
KTTTB Başkanı Menteş Aytaç, TAK muhabirine yaptığı açıklamada, eyleme katılmasını bekledikleri 100 civarında toplu taşıma aracının yarın saat 09.00’da Atatürk Spor Salonu önünde toplanacağını, 10.00’da konvoy halinde harekete geçerek Cumhuriyet Meclisi ile Maliye Bakanlığı önünden geçip Başbakanlık önüne varacağını söyledi.

Aytaç, üyelerinin Mart 2020’den beridir çalışmamasından dolayı hükümetten; seyrüsefer, muayene, T izin belgesi ücreti, yıllık vergi, çalışanların sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı ücretlerinden muafiyet ile geliri olmayan turizm taşımacılarına 15 bin TL hibe talebinde bulunduklarını kaydetti.

Ayrıca üyelerinin ‘pandemi taşımacılığı’ndan da yararlanamadığını vurgulayan Aytaç, UBP-DP-YDP Hükümetinin pandemi taşımacılığında sadece diğer örgütün üyelerine iş verdiğini öne sürdü. Pandemi taşımacılığında adaletli dağıtım yapılmasını ve ‘ekmeğin’ ikiye bölünerek kendi üyelerine de iş verilmesini de talep ettiklerini anlatan Aytaç, “talepleri konusunda hiçbir adım atılmadığını” belirtti.

banner360
Son Güncelleme: 01.03.2021 18:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAKSEN’den basın emekçilerinin eylemine destek
HAKSEN’den basın emekçilerinin eylemine destek
Cumhurbaşkanı Tatar, Borrell ile Cuma günü görüşecek
Cumhurbaşkanı Tatar, Borrell ile Cuma günü görüşecek
Meclis Genel Kurulu toplandı
Meclis Genel Kurulu toplandı
Gazimağusa’da bisiklet istasyonu kurulması için Velespeed ile sözleşme imzalandı
Gazimağusa’da bisiklet istasyonu kurulması için Velespeed ile sözleşme imzalandı
2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar bugün ödendi
2020 yılı Kasım - Aralık aylarına ait burslar bugün ödendi
El-sen, Arıklı’nın üslubunu eleştirdi, basın emekçilerinin yürüyüşüne destek belirtti
El-sen, Arıklı’nın üslubunu eleştirdi, basın emekçilerinin yürüyüşüne destek belirtti
Sendikal Platform Arıklı’yı eleştirdi, El-sen’e destek belirtti
Sendikal Platform Arıklı’yı eleştirdi, El-sen’e destek belirtti
Piyangolar Birimi'nden duyuru
Piyangolar Birimi'nden duyuru
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza!
Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda kaza!
Ataoğlu: “Orkideler koruma altında ve nesli tükenmek üzere”
Ataoğlu: “Orkideler koruma altında ve nesli tükenmek üzere”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim