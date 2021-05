Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan yardım kapmanyası: “Filistin için el ele verelim”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), İsrail’in saldırıları sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan, açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele eden Filistinlilere yönelik yardım kampanyası başlattı.

Tüm halka insanlık görevi olarak “Filistin için el Ele Verelim” adlı yardım kampanyasına gönüllü olarak destek verme çağrısında bulunan Oda, “yapacağınız bağışlarla Gazze’de devam etmekte olan sağlık hizmetlerine destek olabilir, ihtiyaç sahiplerine muayene, tedavi, ekipman ve ilaç desteği, yiyecek gibi hizmetlerin sürdürülmesine katkıda bulunabilirsiniz” dedi.

Oda tarafından “Filistin için El Ele Verelim” adlı yardım kampanyasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Mübarek Ramazan ayında başlayan İsrail’in bombalı saldırıları sonucu yüzlerce Filistinli evlerini ve hayatlarını kaybetti. Filistinli masum çocuklar evlerinden ve ailesinden oldu. Filistin’de hayat durma noktasına geldi, sular ve elektrikler kesildi. Binlerce Filistinli evlerini terk etmek zorunda kalarak zorunlu olarak göç etti. Bölgede yeterli tıbbi yardım malzemesinin bulunmaması, Kudüs’te Filistin Kızılayı’na ait ambulans mevcudiyetinin sınırlı sayıda olması, Batı Şeria’dan bölgeye intikal ettirilen ambulansların İsrail tarafından engellenmesi gibi nedenler sebebiyle acil tıbbi müdahale ihtiyaçları karşılanamaz durumdadır. Filistin halkının büyük bir kısmı açlık, susuzluk ve sağlık problemleriyle mücadele etmektedir.”

Bu amaçla, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından yardım kampanyası başlatılması kararı aldığına işaret edilerek, tüm halka kampanyaya destek olma çağırısında bulunuldu:

“Halkımızın, kamu kurum ve kuruluşları ile her düzeydeki kamu görevlilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, işçi ve işveren kuruluşlarının, oda ve birliklerinin, yerel basınımızın, bir insanlık görevi olan bu yardım kampanyasına gönüllü olarak her türlü desteği vereceklerine inancımız tamdır. Siz de dilediğiniz miktarlarda yapacağınız bağışlarla Gazze’de devam etmekte olan sağlık hizmetlerine destek olabilir, ihtiyaç sahiplerine muayene, tedavi, ekipman ve ilaç desteği, yiyecek gibi hizmetlerin sürdürülmesine katkıda bulunabilirsiniz.”

Bağışlar, 21 Haziran tarihine kadar yapılabilecek.

Kampanyaya katkıda bulunmak isteyenler için banka hesap numaraları şöyle:

“Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd.

Bağış Hesap:



Hesap ismi: Kıbrı Türk Ticaret OdasıHesap No: 200-089-283Uban No: CT081 230 291 000 000 00 200 163 365Şube: Merkez ŞubeTürkiye İş Bankası AŞ.Bağış Hesap:Hesap İsmi: Kıbrıs Türk Ticaret OdasıHesap No: 6801-0288335Iban No: TR24 0006 4000 0016 8010 2883 35”