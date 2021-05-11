banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin yüreğe en büyük engel “onlar”
6 bin yüreğe en büyük...
Grevin de bir adabı olmalı!
Grevin de bir adabı olmalı!
Gancelliler değişince…
Gancelliler değişince…
Bu da neyin nesiydi şimdi?
Bu da neyin nesiydi şimdi?
banner376

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümeti, kamuda yaz aylarındaki çalışma saatlerini gün içine yayarak, sabah mesaisini 08.30-12.30; öğleden sonra mesaisini ise 13.30-16.30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırdı.

11 Mayıs 2021 Salı 17:30
Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan hükümete kamuda çalışma saatleriyle ilgili çağrı
banner337

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, hükümeti, kamuda yaz aylarındaki çalışma saatlerini gün içine yayarak, sabah mesaisini 08.30-12.30; öğleden sonra mesaisini ise 13.30-16.30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırdı.

Odadan yapılan açıklamada, kamu çalışma saatlerinin, Covid-19 salgını ortamında bile yaz mesaisine dönüştürülmesinin, KKTC’deki temel sorunların kökeninde; “etkisiz, kaynak tüketen ve gerçek yaşama yabancılaşmış” kamu yönetimi olduğunu bir kez daha gösterdiği savunuldu.

banner341
Açıklamada, kamu yönetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırarak, özel sektör işletmelerinin çalışmalarını kolaylaştırmak gereken böylesi bir dönemde, sanki her şey yolundaymış gibi eski dönemlerde uygulanan şekliyle yaz mesaisine geçilmesinin, siyasi otoritenin kamu yönetimini toplum ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlemek konusundaki isteksizliğini bir kez daha gösterdiği savunuldu.  

Kıbrıs Türk Ticaret Odası hükümeti, yaz aylarındaki çalışma süresini 35 saat ile kısıtlı tutacak olsa bile, çalışma saatlerini gün içine yayarak sabah mesaisini 08.30-12.30 saatleri; öğleden sonra mesaisini ise 13.30-16.30 arasında olacak şekilde düzenlemeye çağırdı.

Açıklamada, “Daha kalıcı çözüm ise, kamudaki çalışma saatlerini özel sektör çalışma saatleri ile uyumlaştırmak olacaktır” denildi.

banner360
Son Güncelleme: 11.05.2021 17:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
LAÜ Sağlık Yüksekokulu Müdürü Şelimen “Hemşireler Günü” nedeniyle açıklama yaptı
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
Sağlık Bakanı Ünal Üstel hemşireleri kutladı, özverileri için teşekkür etti
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
KTEZO: “Mutlu bayramlar için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz”
Tabipler Birliği öğretmen sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi
Tabipler Birliği öğretmen sendikalarıyla görüştü, çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi
DAÜ İletişim Fakültesi “Altın Karga” yeni medya ödüllerini tanıttı
DAÜ İletişim Fakültesi “Altın Karga” yeni medya ödüllerini tanıttı
Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor
Turunçlu’da hız kameraları kavşağın üzerine monte ediliyor
Tüketici örgütlerinden “eylemlere son verin” çağrısı…
Tüketici örgütlerinden “eylemlere son verin” çağrısı…
Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni kabul etti
Başbakanlık Müsteşarı Köseoğlu, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’ni kabul etti
Erhürman: “Çözüm iradesi ile birlikte kalkınma planları da hayat bulmalı”
Erhürman: “Çözüm iradesi ile birlikte kalkınma planları da hayat bulmalı”
KTAMS, Meclis’te bazı personelin ek mesaiye çağrılmasına tepki gösterdi
KTAMS, Meclis’te bazı personelin ek mesaiye çağrılmasına tepki gösterdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim