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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan yazılı açıklama

KTTO: “Vaka sayılarının daha da artmaması ve düşürülmesi için ön önlemler alınmalı”

21 Ocak 2021 Perşembe 15:45
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan yazılı açıklama
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Kıbrıs Türk Ticaret Odası, vaka sayılarının daha da artış göstermemesi ve düşürülmesi için bir dizi ön önlemler alınmasının çok önemli olduğunu bildirdi.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, sağlığın her şeyin başında geldiği belirtilerek, “Fakat bu, ekonomik yaşamı ve özel sektörü, işvereni ile çalışanı ile yok sayılarak, göz önünde bulundurmayarak yapılamaz” denildi.

Herkesin büyük bir sorumluluk taşıdığı vurgulanan açıklamada, iş yerlerini kapatmanın birçok vatandaşın işsiz kalması, maaş alamaması ve evine ekmek götürememesi demek olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz hafta Bakanlar Kurulu tarafından alınan ‘kısmi kapanma’ kararında tüm kurallara harfiyen uyulduğu ifade edilen Ticaret Odası açıklamasında, “Kendi inisiyatifimizle perakende mağazalarımızın çalışma saatlerinde kısıtlama yaparak 10:00-18:00 saatlerine aldık” ifadeleri kullanıldı.

Kamu çalışanlarının her şartta maaşlarını alıp evlerine ekmek götürebileceği fakat özel sektör için aynı durumun söz konusu olmayacağı savunulan açıklamada, bu nedenle ‘tam kapanma’ kararı alınmadan önce uygulanabilecek, ekonomiyi dara düşürmeden alınabilecek önlemler olduğu ifade edildi.

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Açıklamada, vakaların artış gösterdiği ve yoğunlaştığı yerlerde ‘bölgesel kapanma’ uygulanabileceği, çalışma saatlerinin kamu çalışanları dahil sektör bazında vardiya usulü ve kısıtlı saatlere çekilebileceği kaydedildi.

Özel sektör, başta hizmet sektörü olmak üzere çalışanların aşılanmasının önerildiği Ticaret Odası açıklamasında, uygulanabilecek tüm kamu ve reel sektörde online sisteme geçilmesinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağı için ayrı düzenlemeler yapılabileceği ifade edilen açıklamada, sokağa çıkma yasağının cumadan başlayan hafta sonu dahil nöbetçi eczaneler hariç uygulanabileceği ve 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağı konulabileceği belirtildi.

Çalışan iş yerlerinin Covid-19 tedbirlerine tam uyması, belediye ve kolluk kuvvetleri ile iş birliği içerisinde denetimin artması gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İş yerlerimizi ve çalışanlarımızı ayakta tutacağının garantisini devlet verebiliyorsa o zaman tam kapanalım. Aksi takdirde geçtiğimiz hafta sonu belirttiğimiz gibi alınacak tüm önlemlerde biz elimizi taşın altına koymaya kararlıyız. Tüm kurallara uygun çalışılmasını sağlamak için elimizden geleni yapacağımızı belirtiriz.”

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Son Güncelleme: 21.01.2021 16:34
Anahtar Kelimeler:
Kktc Vaka SayısıKtto
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