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Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan açıklama

09 Temmuz 2019 Salı 20:13
Kıbrıs Türk Ticaret Odası'ndan açıklama

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), haftasonu düzenlenen  Türkiye-KKTC Ticaret Odası Forumu çerçevesinde organize edilen çeşitli etkinliklere ilişkin açıkalma yaptı.

Açıklamada, Ekonomi Konferansı ve Yatırım Danışma Konseyi etkinliklerinde KKTC ekonomisinin  her yönü ile ele alınarak tartışıldığı, icraat yetkisini elinde bulunduran makamların bu tartışmalara katıldığı ve iş insanlarının da huzurunda bazı taahhütlere girmelerinin sağlandığı belirtildi.

Ekonomi Konferansı konuşmacılarının, konferansın içeriğine, yani KKTC’deki iş ve yatırım ortamı ile ilgili konulara daha fazla zaman kalmasını ve Türkiye’den gelecek katılımcılar ile mütekabiliyeti sağlamak amacı ile belirlendiği kaydedilen açıklamada, çalışmaların büyük bir başarı ile sonuçlandırıldığı ve ülkenin ekonomik sorunlarının ciddiyetle masaya yatırılıp gerekli kararların alındığı ifade edildi.

"CUMHURBAŞKANI'NA SAYGISIZLIK AMACI GÜDÜLMESİ SÖZKONUSU DEĞİL"

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Açıklamada, TC-KKTC Ticaret Odası Formu 1. Ekonomik Konferansı çalışmalarında herhangi bir makamı ama özellikle de Cumhurbaşkanlığını yok sayma veya bu makamlara saygısızlık etme amacı güdülmüş olmasının söz konusu olamayacağı da bildirildi. Açıklama şu ifadelerle devam etti:

"Kıbrıs Türk Ticaret Odası, iç politikaya alet olmayacak kadar deneyimli ve kurumsal bir kurumdur. Organizasyon çalışmalarını birlikte sürdürdüğümüz paydaşlarımızdan da bu anlamı taşıyacak herhangi bir istek veya telkin gelmemiştir. Bu bağlamda, TC-KKTC Ticaret Odası Forumu 1. Ekonomik Konferansı çalışmalarını politize etme girişimleri bizleri derinden üzmüştür. Özellikle Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada ifade edilen ithamları hak etmediğimizi değerlendiriyoruz. 

Kıbrıs Türk halkı, ciddi tehditler ve ağır ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Bu tehdit ve sorunların üstesinden gelebilmek için birlik ve beraberliğimize özen göstermemiz, siyasal yarışmaları demokratik kurallar içinde sürdürebilmemiz gerekmektedir. Kıbrıs Türk Ticaret Odası, toplumsal birliğe gerekli özeni göstermek ve iç siyasete ilişkin konulara mesafeli duruşunu korumak kararlılığındadır."

Son Güncelleme: 09.07.2019 23:37
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