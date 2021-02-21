Kıbrıs Türk Ticaret Odası denetim çağrısında bulundu

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), kurallara uyulup uyulmadığının denetlenmesi çağrısında bulundu.
KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kapanmadan dolayı pek çok hane halkının çok zor durumda bırakıldığı, bu süreçte Devletin, herkese yardım etme olanağına sahip olmadığı ve salgın ortamında dahi çalışmak gerektiğinin görüldüğü kaydedildi.
Dentimin önemine de vurgu yapılan açıklamada, “Bu kurallara uyulup uyulmadığını denetlemek elbette kamu otoritesinin sorumluluğundadır. Bu denetlemeyi yapmalarını onlardan bekliyoruz. Bu denetimin gerçekleşmesine yardımcı olmak ve bu kurallara uyulmasını sağlamak ise toplumsal bir görevdir” denildi.