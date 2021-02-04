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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği yazılı açıklama yaptı..

04 Şubat 2021 Perşembe 12:00
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği vaka sayılarındaki artışa dikkat çekti
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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), son haftalarda ülkede saptanan Covid-19 vakalarının daha ağır seyretmesinin “ülkeye mutasyonlu virüsun ulaşmış olabileceğini” düşündürdüğünü ifade ederek, Sağlık Bakanlığı’nın hızlıca uygun vaka örneklerini mutasyon analizi yapılabilecek merkezlere göndermesini ve sonuçların hızlıca toplumla paylaşılmasını istedi.

Birlik yazılı açıklamasında, ülkede son 3 hafta içinde vaka sayılarında ciddi artış yaşandığına dikkat çekerek, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararların gecikmeli veya kısmi uygulanmasıyla birlikte salgının toplum içinde hızla yayıldığına işaret etti.

“KARARLARIN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ DÜZENLEME YAPILMADI, DENETİM MEKANİZMASI GELİŞTİRİLEMEDİ”

Gelinen bu noktada alınan kararların etkili olmasını sağlamak için kararların eksiksiz ve zamanında uygulanmasının önem arz ettiği ifade edilen açıklamada, bugüne kadar salgının kontrolü amacıyla alınan kararların uygulamada aksamaması için gerekli düzenlemelerin yapılmaması ve doğru denetim mekanizmasının geliştirilememesi nedenleri ile beklenen etkinliğin sağlanamadığı ve tam kapanma ihtiyacına sürüklenildiği savunuldu.

TAM KAPANMAYLA HEDEFLENENLER

Birlik, “tam kapanma” ile hedeflenmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Teması en aza indirgemenin yanı sıra toplum içerisinde var olduğunu bildiğimiz ancak tespit edilemeyen aktif Covid-19 vakalarının ve temaslılarının hızlıca saptanması,

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Ülkemizde uygulanan günlük PCR test sayısının en üst kapasiteye çıkartılması (günlük 5000 ve üzeri),

“Etkin toplum taraması yapılabilmesi amacıyla AB ülkelerinde de yaygın olarak kullanılan, 15 dakikada sonuç verebilen ve kan örneğinden çalışılabilen yeni Hızlı Antijen Testlerinin temin edilmesi”,

Yeni hizmete girmesine rağmen yatak kapasitesi dolmak üzere olan Acil Durum Hastanesi ile birlikte Covid-19 ve Covid-19 dışı hastaların takip ve tedavisinin eksiksiz ve uygun koşullarda yapılabilmesi için bir planlamanın yapılması,

Salgın ile mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürülebilmesi adına yeterli sayıda sağlık personeli sağlanması ve gerekli sayıda istihdamın yasalara uygun şekilde ivedilikle hayata geçirilmesi.”

“TAKVİYE PERSONEL EĞİTİMİ ELZEM”

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, bir yıldır devam eden mücadelede, yüksek risk altında görev alan sağlık çalışanlarının yorgun düşmesi ile hastalıktan korunma zaafiyeti oluşmaması için uygun organizasyonun sağlanıp, gerekli olması halinde takviye edilecek personelin eğitimlerinin tamamlanmasının da elzem olduğunu vurguladı.

Covid-19 pozitif ve temaslı vakalarının takip ve gereğinde tedavi edildiği karantina merkezlerinin (anlaşmalı otel ve yurtlar) standartizasyonunun sağlanması ve/veya tek merkez haline getirilmesinin de toplumda bu merkezlerde tedavi olma çekincesini ortadan kaldıracağına dikkat çeken birlik, ayrıca sağlık çalışanları ve hasta/temaslıların uygulanacak prosedürler için bilgilendirilmesi açısından uygun ve kolayca anlaşılabilir algoritmaların oluşturulmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Açıklamada “Bu algoritmaların herkesin erişebileceği (otel/yurt oda kapısı içine asılacak yönergeler, sağlık personeli kılavuzu basım ve dağıtımı) şekilde düzenlenmesi elzemdir” denildi.

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Son Güncelleme: 04.02.2021 14:17
Anahtar Kelimeler:
Kktc Vaka ArtışıKıbrıs Türk Tabipleri Birliği
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