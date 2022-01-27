Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği: “Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için çalışmalıyız”

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz’deki çevre kirliliğinin yüzde 95’inin nedeninin plastik atıklar olduğuna dikkat çekildi.
Plastik parçalarının, nesli tükenme tehlikesi altında olan başta deniz kaplumbağaları olmak üzere tüm habitatı riske attığına vurgu yapılan açıklamada, plastiğin denizlere, doğaya, insan vücuduna ve canlılara ciddi zararları olduğuna işaret edildi.
“Temiz bir çevre ve sağlıklı bir gelecek için çalışmalıyız” denilen açıklamada, Akdeniz’de olan bir ülke olarak yapılması gerekenler şöyle sıralandı:
Açıklamada, vatandaşların yapması gerekenler ise şöyle sıralandı:
“Geri dönüştürülmüş veya plastik yerine biyoçözünürlüğü yüksek ürünler tercih etmeliyiz. Ahşap tarak veya mandallar; selülozdan yapılmış süngerler; plastik yerine seramik tabaklar, kaplar ve fincanlar; cam bardaklar tercih etmeliyiz. Tek kullanımlık ürünlerden kaçınıp plastikten yapılmış pipet, alışveriş poşeti, su şişesi, tabak, çatal, kaşık, bardak, kalem ve çakmak kullanmamalıyız. Gıda ürünlerinin muhafazası için plastik ürünler kullanmamalıyız: Plastik streç film, poşet veya saklama kapları yerine, cam ürünleri tercih etmeliyiz. Mikroplastik içeren sabun ve kozmetik ürünler kullanmayıp ve ürün alırken mutlaka içindeki maddeleri kontrol etmeli, polietilen, polipropilen, polivinil klorür içeren ürünleri almamalıyız. Bulunduğumuz bölgedeki atık ve geri dönüşüm noktalarını saptayıp, geri dönüştürülebilir atıklarımızı o noktalarda dönüşüme atmalıyız. Eğer yoksa, yerel yönetimlerimizden mutlaka talep etmeliyiz. Gereksiz plastik kullanımını azaltmak ve geri dönüşüm ürünlerinin kullanımını artırmak için mağaza ve marketlerden bu tarz ürünleri talep etmeli ve kendi torbalarınızla alışveriş yapmalıyız. Temiz ve sağlıklı bir gelecek için ülke ve toplum olarak, plastik kullanımını azaltıp geri dönüşümü artırıcı tedbirler almalıyız. Çevre dostu bir ada ve Akdeniz için çalışmalı, yöneticilerimizi bu yönde uyarmalı ve taleplere bulunmalıyız. Bu hepimizin görevi ve sorumluluğudur.”