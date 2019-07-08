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Kıbrıs Türk Şoförler Birliği bir emekçinin  otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmamasıyla ilgili açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği bir emekçinin  otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmamasıyla ilgili açıklama yaptı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği bir emekçinin  otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmamasıyla ilgili açıklama yaptı

Kıbrıs Türk Şoförler Birliği, Girne Lefkoşa arasında sefer yapan bir otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan emekçiden özür diledi ancak yolcu koltuklarının  temiz tutulması gerektiği için bu uygulamanın yanlış olmadığını savundu.

Şoförün yolcuyu aracına almamakta serbest olduğunu da ileri süren Birlik Başkanı Muhsin Ertuğrul, söz konusu kişinin mağdur olmaması için önceden uyarılarak otobüse alındığını kaydetti.

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Ertuğrul, “yolcu koltuklarına her gün birçok vatandaşımız oturup kalkmakta ve azami derecede temiz tutulması gerekmektedir. Şoför arkadaşımız isteseydi yolcuyu aracına almamakta serbestti. Ancak bahse konu şahısın mağdur olmaması için kendisini önceden uyararak aracına almış, yolda bırakmamıştır. Bu bilgiler ışığında tartışmaların son bulmasını diler, tüm yolcu ve şoför arkadaşlarımıza güzel ve güvenli sürüşler dileriz” dedi.

Son Güncelleme: 08.07.2019 18:11
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk şoförler Birliği
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