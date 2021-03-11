Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi yarın Başbakanlık önünde eylem yapacak

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi, yarın Başbakanlık önünde eylem ve “turizm sektörününün öldüğü” gerekçesiyle temsili helva dağıtımı yapacak.

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, eylem çerçevesinde saat 12.45’de basın açıklaması yapılacak, ardından “Fatiha okunup helva dağıtılacak”.





