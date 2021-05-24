Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 22 Mayıs’ta yaptığı 35. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulu üyeleri bugün yaptığı ilk toplantıda oy birliğiyle Ali Kamacıoğlu’nu oda başkanlığına getirdi.
Oda yönetimi ve görev dağılımı şöyle oluştu:
24 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30
Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın (KTSO) 22 Mayıs’ta yaptığı 35. Olağan Genel Kurulu’nda seçilen yönetim kurulu üyeleri bugün yaptığı ilk toplantıda oy birliğiyle Ali Kamacıoğlu’nu oda başkanlığına getirdi.
Son Güncelleme: 24.05.2021 18:07