Kıbrıs Türk Sahil Güvenliği tarafından bir tekneye uyarı ateşi açıldı

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre olay, Kıbrıs Rum deniz polisinin Türkiye’den gelen göçmenleri kontrol etmek için yaptığı düzenli devriye sırasında Perşembe sabahı saat 3.30 sıralarında meydana geldi.

Polise göre, üç kişilik küçük bir tekne, Aşağı Pirgo Dillirga (Kato Pyrgos Tyllirias) limanından yaklaşık 11 deniz mili açıkta bir Türk sahil güvenlik gemisi tarafından tespit edildi.

Tekne daha sonra Dillirga (Tylliria) balıkçı barınağına doğru ilerlemeye başladı, ancak Türk sahil güvenliği tekneyi takip etmeye başladı ve tekneye dört uyarı ateşi açtı.

Kıbrıs Rum polisinin, olayla ilgili olarak Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı’nı bilgilendirdiği kaydedildi.

Öte yandan olayla ilgili Kıbrıs Türk makamlarından şu ana kadar bir açıklama yapılmadı .