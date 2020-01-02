Kıbrıs Türk Postaları 56 yaşında

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak Pazartesi Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine; gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne "nın 56.Yılı " özel tarih damgasının tatbik edileceği kaydedildi.