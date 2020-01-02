Kıbrıs Türk Postaları, kuruluşunun 56’ncı yılını kutluyor. Yıl dönümü nedeniyle Pazartesi posta merkezlerinde gönderilere özel tarih damgası vurulacak.
Kıbrıs Türk Postaları 56 yaşında
Kıbrıs Türk Postaları, kuruluşunun 56’ncı yılını kutluyor. Yıl dönümü nedeniyle Pazartesi posta merkezlerinde gönderilere özel tarih damgası vurulacak.
02 Ocak 2020 Perşembe 08:46
Posta Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 6 Ocak Pazartesi Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke Posta merkezlerinde giden posta gönderilerinde pulun üzerine; gelen posta gönderilerinin ise ön yüzüne "Kıbrıs Türk Postalarının 56.Yılı " özel tarih damgasının tatbik edileceği kaydedildi.
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