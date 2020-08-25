Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu aşı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların aşılarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Çocukluk çağı aşıları her zaman olduğu gibi bu salgın döneminde de aksatılmadan yapılmalıdır. Sonbaharda özellikle kronik hastalığı olan çocuklara grip (influenza) aşısı yapılması önemlidir” denildi.

Grip aşısının her yıl sonbaharda o yıla özel olarak üretildiği ve Eylül ,Ekim aylarında piyasaya sunulduğu belirtilen açıklamada, 2020-2021 dönemine ait grip aşılarının henüz piyasaya sürülmediği kaydedildi.

ZATÜRRE

Zatürrenin her yıl dünyada 3 milyonun üzerinde insanın ölümüne neden olduğu kaydedilen açıklamada, “Özellikle 65 yaş üzeri kişileri ve kronik hastalığı olan çocuk ve yetişkinleri etkilemektedir” denildi.

Zatürre aşısının (konjuge pnömokok) ülkede 0-2 yaş grubundaki çocukların aşılanmasında rutin olarak kullanılan bir aşı olduğuna işaret edilen açıklamada, iki yaşın üzerindeki çocuklara Covid-19’dan korumak amacı ile bu aşıyı tekrar yapmaya gerek olmadığı ifade edildi.

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Bağışıklığın güçlendirilmesi amacıyla alınan besin ve vitamin takviyelerinin hiçbir hastalığa karşı yüzde yüz koruma sağlamadığı kaydedilen açıklamada “Tam tersi vücutta fazla birikmeleri de başta karaciğer olmak üzere pekçok organa zarar verebilir. Bu noktada yapılacak en doğru şey çocuğun durumunu bireysel olarak değerlendiren ve tetkikleri yapan doktorun önerileri doğrultusunda gerekiyorsa takviye almaktır” ifadeleri kullanıldı.

“OKULLAR GEREKLİ ÖNLEMLER ALINARAK AÇILMALI”

Covid-19’un özellikle on yaşın altında çok nadir görüldüğü ancak çocukların virüsü etrafındaki yaşlı kişilere bulaştırmaları konusunda farklı görüş ve bilimsel yayınların bulunduğu kaydedildi.

“Bu noktada gerekli önlemler alınmak koşulu ile çocukların eğitimlerinin aksatılmamasının uygun olacağını düşünüyoruz” denildi.