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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu aşı konusunda uyardı

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların aşılarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

25 Ağustos 2020 Salı 16:53
Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu aşı konusunda uyardı
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Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, çocukların aşılarının aksatılmaması gerektiğini vurguladı.

Kurumdan yapılan yazılı açıklamada, “Çocukluk çağı aşıları her zaman olduğu gibi bu salgın döneminde de aksatılmadan yapılmalıdır. Sonbaharda özellikle kronik hastalığı olan çocuklara grip  (influenza) aşısı yapılması önemlidir” denildi. 

Grip aşısının her yıl  sonbaharda o yıla özel olarak üretildiği ve Eylül ,Ekim  aylarında    piyasaya sunulduğu belirtilen açıklamada, 2020-2021   dönemine ait   grip  aşılarının   henüz   piyasaya sürülmediği kaydedildi.

ZATÜRRE

Zatürrenin her yıl dünyada 3 milyonun üzerinde insanın ölümüne neden olduğu kaydedilen açıklamada, “Özellikle 65 yaş üzeri kişileri ve kronik hastalığı olan  çocuk ve yetişkinleri  etkilemektedir” denildi. 

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Zatürre aşısının  (konjuge  pnömokok)  ülkede 0-2  yaş grubundaki  çocukların aşılanmasında rutin olarak kullanılan bir aşı olduğuna işaret edilen açıklamada, iki yaşın  üzerindeki  çocuklara  Covid-19’dan korumak amacı ile  bu aşıyı  tekrar yapmaya gerek olmadığı ifade edildi.

BAĞIŞIKLIĞIN GÜÇLENDİRİLMESİ  

Bağışıklığın güçlendirilmesi amacıyla alınan besin ve vitamin takviyelerinin hiçbir hastalığa karşı yüzde yüz koruma sağlamadığı kaydedilen açıklamada “Tam tersi vücutta fazla birikmeleri de başta karaciğer olmak üzere pekçok organa zarar verebilir. Bu noktada yapılacak en doğru şey çocuğun  durumunu bireysel olarak değerlendiren ve tetkikleri yapan doktorun önerileri doğrultusunda gerekiyorsa takviye almaktır” ifadeleri kullanıldı.

“OKULLAR GEREKLİ ÖNLEMLER ALINARAK AÇILMALI”

Covid-19’un özellikle on yaşın altında çok nadir görüldüğü ancak çocukların virüsü etrafındaki yaşlı  kişilere bulaştırmaları konusunda farklı görüş ve bilimsel yayınların bulunduğu kaydedildi.

“Bu noktada  gerekli önlemler alınmak  koşulu ile çocukların eğitimlerinin  aksatılmamasının uygun olacağını   düşünüyoruz” denildi.

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Son Güncelleme: 25.08.2020 17:36
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