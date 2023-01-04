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Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği'nden ithal tohumluk patates konusunda açıklama

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Engin Halkseven patates konusunda açıklama yaptı.

04 Ocak 2023 Çarşamba 10:34
Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği'nden ithal tohumluk patates konusunda açıklama

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Engin Halkseven, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından tohumluk getirilen patateslerin ülkedeki mühendisler tarafından kontrol edilmeden getirildiğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 2023 İlkbahar dönemi sofralık ve sanayi tipi patates üretimi için bir firmadan alınıp tohumluk olarak getirilen patateslerin, Tarım Bakanlığına bağlı mühendisler tarafından kontrol edilmeden ülkeye getirildiğini ileri sürdü.

Kontrolü yapılmayan patateslerin yüzde 50’ye varan oranda verim kaybı yaşatacak çeşitli virüsleri taşıma ve elit sınıf olması gerekirken daha düşük kalitede olma riski bulunduğunu dile getiren Halkseven sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu riskleri ortadan kaldırmak için 27/12/2022 tarihinde Tarım Bakanlığı’na söz konusu ürünlere Elisa testi yapılması için talepte bulunmamıza karşın, bu tarihe kadar bakanlığımızdan olumlu veya olumsuz herhangi bir yanıt almamış bulunmaktayız. Bu sebeple tüm üreticilerimize bu tohumluk patateslere gerekli tüm testler yapılıp, olumlu sonuç alınmadıkça bu patatesleri almamalarını dolayısıyla oluşabilecek maddi ve manevi kayıpların önüne geçmelerini tavsiye eder, saygılarımızı sunarız.”

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