Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği: “Mağduriyetlerimiz bir nebze giderildi”

Birlik başkanı Engin Halkseven yaptığı açıklamada, Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Avrupa ülkelerine ticaretini gerçekleştirdikleri yerli patatesin ihracatını, 2020 yılında Covid -19 salgını nedeniyle gerçekleştiremediklerini ve mağduriyet yaşadıklarını kaydetti.

Yapılan girişimler neticesinde üreticilerin bu mağduriyetinin Avrupa Birliği destekleriyle bir nebze giderildiğini ifade eden Halkseven, “Bu kapsamda üreticilerimizin sıkıntılarını ortaya koyan ve bizleri temsil eden Tarım ve Doğal Kaymaklar Bakanlığı, Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ve Ticaret Odası yetkililerine, bu konuda yanımızda duran Cumhurbaşkanlığına ve üreticilerimize katkılarından ötürü Avrupa Komisyonu’na teşekkürlerimizi sunarız” dedi.