“Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği yasa tasarısı” Meclis’te komitede görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında toplandı.



Komite, gündeminde bulunan “Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Birliği Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesine başladığı ve ilerleyen toplantılarda devam edeceği bildirildi.



Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, tasarı, insan ve toplum sağlığını korumak, optisyen ünvanının kullanılmasına, optisyenlik mesleğinin icra edilmesine, müesseselerinin açılışı, faaliyeti, sahip olmaları öngörülen kuralları ve denetiminin yanı sıra optik gözlüklerin, gözlük camının ve çerçevesinin üretilmesine, optik malzemenin ithaline toptan ve perakende satılmasına ilişkin kuralları düzenliyor.



Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği ve Kıbrıs Türk Optik Gözlükçüler Derneği’nden yetkililer katılıp, görüş ve önerilerini sundu.



HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki toplantısına,UBP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Menteş Gündüz, UBP Milletvekili Özdemir Berova, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı.















