banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karanlıktan aydınlığa
Karanlıktan aydınlığa
Kutlu Adalı cinayeti burada değil orada çözülür…
Kutlu Adalı cinayeti burada değil...
Aşı – PCR testleri – pandeminin sonu denklemi
Aşı – PCR testleri –...
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
Ayyuka çıkanlar eğlencelik değil
banner376

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği bölgesel toplantılar ve eylem kararı aldı

Eylem 3 Haziran Perşembe günü Başbakanlık önünde yapılacak..

25 Mayıs 2021 Salı 09:30
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği bölgesel toplantılar ve eylem kararı aldı
banner337

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği (KTÖYB), eylül ayı için yükseköğretimde şimdiden karar alınmazsa tüm sektörlerin batacağı gerekçesiyle, bölgesel toplantılar ve eylem kararı aldı. Eylem, 3 Haziran Perşembe günü Başbakanlık önünde yapılacak.

KTÖYB Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu  Başkanı Hakan Onurlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yükseköğretimde Yüz Yüze Eğitim İçin Geliyoruz”, “Sessiz kalma ekmeğine sahip çık” çağrısı yapıldı.

Açıklamada, bölgesel öğrenci yurtları ve esnaf istişare toplantılarının, yarın saat 13.00’da Gazimağusa’da Popart Öğrenci Yurdu’nda, 27 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da Lefke’de Brothers Cafe’de, 28 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da Lefkoşa’da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nda, 29 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’da Girne’de Yücel Dorm Residence’da düzenleneceği bildirildi.

Açıklamada, tüm yurt işletmecilerinin bölgesel toplantılara katılmasının ciddi önem arz ettiği kaydedildi.

banner341
“ÖĞRENCİSİZ BİR ADA İSTEMİYORUZ”

3 Haziran Perşembe günü ise saat 10.00’da Başbakanlık önünde eylem yapılacak.

“Öğrencisiz bir ada istemiyoruz” denilen açıklamada, Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği öncülüğünde düzenlenecek eyleme, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın destek vereceği ve sivil toplum örgütleri ile öğrenci birliklerinin katılacağı bildirildi.

banner360
Son Güncelleme: 25.05.2021 10:08
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğun iletişim kurma yöntemleri ile problem çözme şekilleri onun iç dünyası hakkında bilgiler sunar
Çocuğun iletişim kurma yöntemleri ile problem çözme şekilleri onun iç dünyası hakkında bilgiler sunar
Girne Belediyesi öykü yarışmasına öykü kabulü 1 Haziran’da sona erecek
Girne Belediyesi öykü yarışmasına öykü kabulü 1 Haziran’da sona erecek
AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor
AstraZeneca aşıları 35 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanıyor
Girne’de temizlik yapılıyor, yol çizgileri yenileniyor
Girne’de temizlik yapılıyor, yol çizgileri yenileniyor
Bengihan'dan mücadele çağrısı
Bengihan'dan mücadele çağrısı
LTB’nin düzenlediği 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması’na başvurular sürüyor
LTB’nin düzenlediği 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması’na başvurular sürüyor
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Objektif Web TV'ye konuk oldu
Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıs Objektif Web TV'ye konuk oldu
Hançerli: “Bitmeyen ilaç sıkıntıları hastaların tedavisini aksatıyor“
Hançerli: “Bitmeyen ilaç sıkıntıları hastaların tedavisini aksatıyor“
Resmi Gazete’den haberler…
Resmi Gazete’den haberler…
Hava durumu
Hava durumu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim