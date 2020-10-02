Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği: “Eğitimde yaşanan sorunları düzeltmek mümkün”

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Başkanı Abdurrahman Arıkan, “altın yumurtlayan tavuk öldü” olarak nitelediği eğitim alanında yaşanan sorunları düzeltmenin mümkün olduğunu ifade ederek, “Herkes elini taşın altına koymalıdır. Bir çözüm arayışı içerisine girilmesi şarttır. Aksi taktirde çok daha büyük bir ekonomik kriz ada sakinlerini bekliyor olacak” dedi.

Arıkan, 2020-2021 Eğitim-Öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıkan, ülkede yıllardır süregelen öğrenci problemleri bulunduğunu, Covid-19 salgını ile de eğitimin sıkıntıya girdiğini, bunun da çok büyük ekonomik sıkıntıları beraberinde getireceğini ifade etti.



Bu duruma rağmen sorunların aşılması için gerekli adımların atılmadığını ifade eden Arıkan, bu konuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sorumluları eleştirdi.Arıkan, ekonomik sıkıntılar yanında ülkede öğrencilere bakış açısından dolayı birçok öğrencinin eğitimini yarıda bıraktığını ifade ederek, bunlardan ders çıkarıp çözüm arayışı içerisine girilmesi gerektiğini kaydetti.