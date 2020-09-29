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Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği DAÜ’YÜ ziyaret etti!

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği saat 9.00’da DAÜ’yü ziyaret etti. Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın konuşmasında:

29 Eylül 2020 Salı 10:55
Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği DAÜ’YÜ ziyaret etti!
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Mağusa Haber Ajansı

Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odalar Birliği Başkanı ve ekibi burada. Kendileri üniversitemizi ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Mutlu olduk. Ülkemizin teknik konularda ve ülkemizin alt yapısını geliştirilmesinde sorumlu en önemli kuruluşlardan bir tanesidir. Altında yapılanmış organizasyon şemasında çeşitli farklı alanlarda uzman üyelerin oluştuğu odalar var.  Bende bu odalardan ve arkadaşlarımızdan bir tanesinde odaların üyesi Mimar ve Mühendisler Odası Birliği bilim ışığında farklı konularda raporlar hazırlıyor. Toplumumuza ışık tutuyor. Çalışmaları takdirle izliyoruz. Bugünkü ziyaretin genel amacı kurumlarımız arasında iş birliği yapmak, araştırmak, geliştirmek, girişimcilik teknik kapasitenin yükseltilmesi bilimsel raporlar ve yapılacak olan katılımlarla ilgili çalışmalar yapmak, bu konuda ön görüşmeyi yaptıktan sonra daha küçük gruplarla teknik düzeyde çalışmalarımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda mimar ve mühendisler odası birliğinin görüşlerini bizimle paylaşacağını düşünüyorum” dedi.

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Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı konuşmasında:

“Hem Doğu Akdeniz Üniversitesi hem de şu an daki rektörlük ekibi bizler için büyük bir değer. Sayın rektörümüzün de ifade ettiği gibi Kıbrıs Türk Mühendisler ve Mimar Odaları Birliğinin çok değerli üyelerinin ekipte bulunması bizler için bir değer. Doğu Akdeniz Üniversitesi ayrıca Kıbrıs türkünün yarattığı en önemli değerlerden biridir. Dolayısıyla bu süreçte Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin daha da ileriye giderek Kıbrıs Türk toplumuna daha faydalı olacak. Bilim ışığında yol gösterici olması noktasında, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olaraktan bizler birlikte hareket ederek, dayanışarak, bilgilerimizi paylaşarak, güçlerimizi birleştirerek ana hedefimiz olan toplumumuzu daha ileriye götürme arzusu içerisindeyiz” dedi.

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Son Güncelleme: 29.09.2020 11:18
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Mimar Ve Mühendisler Odalar Birliği
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