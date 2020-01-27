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Kıbrıs Türk Memursen basın açıklaması

Kıbrıs Türk Memursen genel başkanı Akın Manga , 27-28 Ocak 1958 sömürge idaresine direnişimizin 62.yılı sebebiyle basın bildirisi yayınladı..

Kıbrıs Türk Memursen basın açıklaması

Kıbrıs Türk Memursen genel başkanı Akın Manga , 27-28 Ocak 1958 sömürge idaresine direnişimizin 62.yılı sebebiyle basın bildirisi yayınladı..

27 Ocak 2020 Pazartesi 09:22
Kıbrıs Türk Memursen basın açıklaması

27-28 Ocak 1958, Kıbrıs Türkü’nün İngiliz sömürge idaresine karşı şahlanarak direnişe geçtiği günlerdir.
Bugün sömürge idaresine karşı direnişimizin 62. Yıl dönümünü anıyoruz.
15 Ocak 1950 de Rum Ortodoks kilisesi öncülüğünde, 18 yaşını doldurmuş Rumların katılımıyla Enosis’e /evet- Enosis’e /hayır referandumu yapıldı. 26 Ocak 1950 tarihinde kilise, % 96 evet oyu ile Rum halkının Enosis’e (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına) onay verdiğini açıkladı.
1 Nisan 1955 tarihinde, EOKA tedhiş örgütünü kuran Rum’lar, Yunanistan’ın fiili desteği ile Kıbrıs’ı kan gölüne döndürmeye başladılar.
Varlıklarını korumaya çalışan Kıbrıs Türk’leri ise el yapımı silahlarla ve kesici aletlerle örgütsüz bireysel direniş birimleri oluşturdular. Önce “Kıbrıs Türk Mukavemet Birliği” adlı örgüt çatısı altında toplandılar.

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1955 Ağustos’unda Volkan, 1957’den itibaren “9 Eylül cephesi” örgütleri oluşturuldu. Yetersiz araç ve gereçlerle olsa da, EOKA’ya karşı örgütlü direniş başlatıldı.
TBMM 28 Aralık 1956’da mevcut koşullarda Türk çıkarlarını koruyabilecek en iyi çözümün, Taksim olduğu kararını verdi. Bu kararın yarattığı coşkuyla, Türk Erkek Lisesi ve Kız Lisesi gençleri, değişik
güzergahlardan Lefkoşa Atatürk Meydanını doldurdu. “Ya Taksim, Ya Ölüm” sloganları ve Türk Bayrakları ile toplanan gençler ve destek veren halkımızın önü, İngiliz sömürge askerlerince kesildi. Göz yaşartıcı bombalar ve zırhlı araçlarla saldıran İngilizler 27 Ocak 1958 günü, bir kadınla bir erkek Türk’ü şehit ettiler.
28 Ocak 1958 günü, daha büyük ve coşku dolu halkımız Atatürk Meydanında yeniden toplanmaya başladı. Daha şiddetle saldıran İngiliz askerleri Sermet ve Mustafa isimli gençlerimizi şehit etti. Birçok insanımızı yaraladı. İki günde, Lefkoşa da 5, Mağusa da 2 şehit verdik.
Sömürge idaresine karşı halkımızın bu şanlı direnişi, Anadolu halkının şanlanmasına, Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkmasına neden oldu. Bizleri, bugünkü KKTC Devletine taşıyan, şanlı varoluş ve direniş mücadelemizde, canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, saygı minnet ve rahmetle anıyoruz.

Akın Manga
Genel Başkan

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