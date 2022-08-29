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Kıbrıs Türk Memur Sendikası'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

29 Ağustos 2022 Pazartesi 10:30
Kıbrıs Türk Memur Sendikası'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Genel Başkanı Akın Manga, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesajı yayımladı.

Manga mesajında, Kıbrıs  Türk halkının varoluş mücadelesinde, Türk Kurtuluş Savaşı’ndan aldığı ilham ve Atatürk ilke ve devrimlerini rehber kabul ederek zafere ulaştığını kaydetti.

Manga, “Ne mutlu bizlere ki, Türk ulusunun kopmaz bir parçasıyız. tek Türk milletinin bir devletiyiz. Bugün barış, özgürlük ve güven içerisinde, egemen bir halk olarak yaşıyoruz. Bu günleri, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan, kahraman mücahitlerimize ve şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize borçluyuz. Bu kutlu günde, vatan uğruna canlarını feda eden, Mücahit ve Mehmetçikleri saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve saygı ile anıyoruz. Türk ulusunun 30 Ağustos Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Gününü yürekten kutluyoruz” dedi.

   

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Son Güncelleme: 29.08.2022 12:56
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