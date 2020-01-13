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Kıbrıs Türk Memur Sendikası, Kıbrıs Türk Memur Sendikası vesilesiyle mesaj yayımladı

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü...

Kıbrıs Türk Memur Sendikası, Kıbrıs Türk Memur Sendikası vesilesiyle mesaj yayımladı

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ölüm yıldönümü...

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:43
Kıbrıs Türk Memur Sendikası, Kıbrıs Türk Memur Sendikası vesilesiyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Memur Sendikası Genel Başkanı Akın Manga, KKTC devletine sahip çıkmak, yüceltmek ve tanıtmanın asli görevleri olduğunu söyledi.

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Manga, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, “İngiliz sömürge döneminde, özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’le başlattıkları, varoluş mücadelemizi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti ile taçlandıran Rauf Raif Denktaş kalplerimizde yaşıyor” dedi.

KKTC Devleti’nin gelecek nesillerin barış, huzur ve güvenliğinin en büyük teminatı olduğunu kaydeden Manga, “Bu emanete sahip çıkmak, devletimizi yüceltmek, tanıtmak ve ebediyete kadar yaşatmak, bizlerin asli görevidir” dedi.

Son Güncelleme: 13.01.2020 13:47
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Memur Sendikası
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