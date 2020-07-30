Kıbrıs Türk Memur-sen’den 1 Ağustos mesajı

Sendika Genel Başkanı Akın Manga, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, “1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı, KKTC Devletinin çatısı altında, bağımsız, özgür ve egemen bir halk olarak kutlamanın, onur ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Manga, “TMT ve Mücahitlerimizin 11 yıl süren şanlı direnişiyle varlığımızı koruduk. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatını gerçekleştiren, Anavatanımız garantörümüz Türkiye sayesinde, Rum-Yunan hayallerini tarihin çöplüğüne gömdük. Sonuçta, egemen bir halk olarak KKTC Devletimize sahip olduk. Bu kutsal mücadelelerde, canlarını feda etmiş tüm Şehitlerimizi rahmet, Gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz” ifadelerini kullandı.