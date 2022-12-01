Kıbrıs Türk malları konusundaki araştırma...

Fileleftheros gazetesi, “Kıbrıs Türk Malları Dolandırıcılarını Buldular” başlıklı haberinde, Sayıştay'ın yürüttüğü araştırmaya dair bulguların, Meclis Göçmenler Komitesi’ne rapor edileceğini yazdı.

Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ndeki 16 memurun, Kıbrıs Türk mallarını paylaşmasından çıkan dumandan “ateş” çıktığını yazan gazete, Sayıştay'ın, Kıbrıs Türk Malları İdaresi memurlarını ortada bırakan bulgulara rastladığının görüldüğünü de belirtti.

Tasarrufunda Kıbrıs Türk malı bulunduran memurların sayısının ve isimlerinin, meclis yetkilisinin talebi üzerine meclise gönderildiğini belirten gazete, bazı Kıbrıs Türk Malları İdaresi’ndeki memurların, daireye girmeden birkaç yıl önce Türk mallarını akrabalarının üzerine yaptığını, bunun üzerine aleyhlerine herhangi bir kusurun bulunmadığını yazdı.

Gazete, bazı kişilerin ise Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nde işe başladıktan sonra Türk malı elde etmesine bağlı olarak bu kişilerin durumlarının inceleneceğini belirtti.

Meclis Göçmenler Komitesi’nin son toplantısında, Sayıştay'ın araştırmada göz önünde bulunduracağı parametreler konusunda komite üyelerine bilgi verdiğini belirten gazete, Sayıştay'ın 17 ticari dükkana ve diğer taşınmazlara ilişkin inceleme yapacağı unsurlara da geniş yer verdi.

Gazete aynı haberinde, Kıbrıs Türk malları fonuna ilişkin 2023 yılı bütçesine de değindi.

Habere göre 2023 bütçesi 16 milyon 655 bin 852 Euro gider, 15 milyon 889 bin 796 Euro geliri öngörürken 766 bin 56 Euro açık öngörülüyor.