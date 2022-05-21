Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi tasfiye ediliyor

Kararname, yasasının uygulanması imkansız hale gelen şirketin üyesi kalmadığından tasfiye işlemlerinin Bakanlar Kurulu kararıyla yapılmasını düzenliyor.
Liman hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesini sağlamak amacıyla, Liman İşçileri Şirketi Yönetim Kurulu Üyelerinin 30 Haziran 2022’ye kadar görevlerine devam edebilmesi amacıyla yasa gücünde kararnamenin yürürlüğe konulduğu belirtilen genel gerekçeye göre, kararnamenin süresi dolduğunda, Liman İşçileri Şirketi’nin herhangi bir üyesi kalmayacağı, yasaya uyarınca tasfiye kararının olağanüstü genel kurul toplantısında üye tamsayısının üçte ikisiyle alınabileceğinin düzenlendiği oysa şirketin üyesi kalmadığından tasfiye işlemi de yapılamadığı kaydedildi.