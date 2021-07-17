Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin Barış ve Özgürlük Bayramı mesajı

“İnsan haklarını, evrensel değerleri, hukukun üstünlüğünü, laik devlet anlayışını ve demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak benimseyip kabul eden Kıbrıs Türk halkı, bugün kendi kurduğu öz devletinde tam bir güvenlik, huzur ve barış içinde geleceğinden emin olarak yaşamaktadır. Kıbrıs Türk halkının verdiği var oluş mücadelesiyle bugünkü koşullara kavuşmuştur. Türk halkı 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nın sağladığı, mücadelesiyle belirlediği ve kararlılıkla sürdürdüğü devletinin siyasi coğrafyasında onurla huzur içinde yaşamaktadır.

Barış ve Özgürlük Bayramı olarak onurumuzla kutladığımız 20 Temmuz Barış Harekatı, Kıbrıs Türk halkının bağımsız, egemen özgür bir halk olarak yeniden doğduğu tarihi ve milli bir günümüzdür.

Bu milli ve tarihi günümüze hiçbir nedenle ve hiçbir gerekçe ile hiç kimsenin gölge düşürmeye, burukluk yaratmaya ve Kıbrıs Türk halkının onuruyla oynamaya, onurunu incitmeye hakkı yoktur. Şerefli ve onurlu Kıbrıs Türk halkının onurla kutladığı 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Kıbrıs Gerçeklerinin en önemli halkalarından biridir.

Bu halkayı zayıflatma girişimlerini tarih ve Türk halkı hiçbir şekilde affetmeyecektir. Böyle bir davranış içinde bulunanlar ve bulunacak olanlar ulus kimliğimize, milli devletimize ve yüce çıkarlarımıza karşı olanlar, Türk halkına hasım olanlar, bu kimlikleriyle gelecek genç kuşaklarımızca tarih boyunca anılacaklardır.”

Bağımsız ve egemen devletin yaşatılması ve kalkınmasının, refah düzeyinin yükseltilmesinin tek seçenek olduğu belirtilen mesajda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının varlığının, güvenliğinin, Kıbrıs’ta istikrarlı sürdürülebilir bir barışın temel kilit taşı ve vazgeçilemeyecek kurucu unsuru olduğu vurgulandı ve “Barış ve Özgürlük Bayramımızı bugün kutlarken bu gerçeği ve bağımsız egemen devletimizi yaşatma kararlılığımızı dünya kamuoyuna bir kez daha haykırıyoruz” denildi.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği mesajında, “Bugün Kıbrıs uyuşmazlığının ancak bağımsız ve egemen iki devletin varlığı temelinde, iyi komşuluk ilişkileri içinde yaşayacakları bir devletlerarası antlaşma ile sonuçlandırılacağı irademizi, uluslararası topluma çok güçlü bir mesajla verme görevimiz vardır” ifadeleri kullanıldı.

20 Temmuz Barış Harekatı’nın önemine ve kazandırdığı ortama vurgu yapılan mesajda, “20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı aynı zamanda Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz yetki alanlarının, Mavi Vatanın bu bölgedeki sınırlarının belirlenmeye başladığı, Yunan yayılmacılığının stratejik hedefi ENOSİS yolunun kapatıldığı bir tarihtir” denildi.

Türk halkının tamamen imhasını ana hedef olarak belirleyen Akritas ve İfestos Planları gibi soykırım planlarını çöp sepetine atanın Kıbrıs Barış Harekâtı olduğu belirtilen mesajda,

“Bunu sağlayan ise güvenliğimizin vazgeçilemeyecek temel harcı olan Garanti ve İttifak Antlaşmalarıdır. Bu nedenle bu antlaşmalar tartışma, yeni koşullara uydurma gibi aldatıcı pazarlık konusu yapılamaz. Halkımız bu yönde yanıltılamaz” ifadeleri yer aldı.

Mesajda, bugün 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının insanca yaşama hakkının bilinciyle güvenlik ve gelecekten emin olarak kutlandığı dile getirilerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk halkı yeni bir dönemin eşiğinde bulunduğu ifade edildi ve şöyle denildi:

Bu dönemde Kıbrıs Türk halkı olarak, sağduyu ile akılcı davranmak, kısa vadeli değil uzun vadeli, yurdumuz, devletimiz ve Kıbrıs Türk halkının çıkarlarını, geleceğini düşünerek irademizi ortaya koymak zorundayız. Biz bunu, yabancıların ve halkımızın karşıtlarının önerileri değil yaşadığımız Kıbrıs Gerçekleri dikte etmektedir.

İki eşit egemen halkın ve egemen bağımsız iki devletin varlığı temelinde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlük hakkının devam edeceği bir yapı dışında sürdürülmek istenen farklı arayışlar artık son bulmuş ve dönüşü olamaz yeni bir döneme girilmiştir.

Barış ve Özgürlük Bayramımızı coşku, sevinç ve gururla kutladığımız Barış Harekâtı’nın 47. Yıl dönümünde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni egemen bir devlet olarak yaşatma kararlığımızı vurguluyoruz.

Kıbrıs’ta yaşadığımız toprakları Türk halkına vatan yapan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin koşullarını ve sınırlarını yaratan şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle, şükranla anıyor, halen hayatta bulunan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyoruz.

Kıbrıs Türk halkının varoluş savaşını zafere ulaştıran TMT mensuplarına, kahraman Mücahitlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Muharip Gazilerimize şükranlarımızı sunar,

halkımızın Barış ve Özgürlük Bayramını kutlarız.”