Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nden 1 Ağustos mesajı

Dernekten yayınlanan mesajda Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ta bağımsız, özgür ve güvenlik içinde kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde egemen bir halk olarak yaşadığı ifade edilerek bunu sağlayan temel taşlardan birinin toplumsal direniş olduğuna vurgu yapıldı.

“Rum-Yunan ikilisinin hukuk, adalet, hakkaniyet ilkelerini ve insan haklarını tanımaz yayılmacı mücadelesine karşı Kıbrıs Türk halkı, tarihten gelen haklarını ve uluslararası antlaşmalarla elde ettiği hak ve statüsünü kaybetmemek, azınlık statüsüne düşmemek, Rum egemenliği ve baskısı altında yaşamamak için egemen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinde direnişini sürdürmektedir” denilen mesaj şöyle devam etti:



