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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin 19 Ocak tarihinde yapılan 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilerek göreve başlayan Yönetim Kurulu üyeleri bugün genel başkan Ahmet Zeki Bulunç başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin 19 Ocak tarihinde yapılan 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilerek göreve başlayan Yönetim Kurulu üyeleri bugün genel başkan Ahmet Zeki Bulunç başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

30 Ocak 2020 Perşembe 16:41
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu Anıtkabir’i ziyaret etti

Kıbrıs Türk Kültür Derneği’nin 19 Ocak tarihinde yapılan 53. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilerek göreve başlayan Yönetim Kurulu üyeleri bugün genel başkan Ahmet Zeki Bulunç başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve mozoleye çelenk konduktan sonra Misak’ı Milli Kulesi’nde Anıt Özel Defteri imzalandı. Törene Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra dernek üyeleri ve konuklar da katıldı.

Anıt Özel Defteri’ni imzalayan genel başkan Ahmet Zeki Bulunç; duygu ve düşüncelerini şöyle yazdı:

“Yüce Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk,

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Türk milletinin ayrılmaz bir parçası olan ve hasletlerini milletimizden alan Kıbrıs Türk halkı bağımsızlık ve egemenlik mücadelesini açtığınız yoldan, ilke ve devrimlerinizin ışığında Kıbrıs’ta emperyalizme ve Rum-Yunan Megali İdeasına karşı verdiği savaşımını Anavatanımızın destek ve katkılarıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Mücahitlerimizle birlikte zaferle sonuçlandırmıştır.

Bugün egemen, bağımsız ve özgür Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nde Türkiye’mizin güvencesi altında varlığını sürdürmektedir.

Egemenliğinden ve bağımsızlığından asla vazgeçmeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni var oldukça yaşatacaktır.

Anavatan’ımıza bağlı ve Türk milletinin güvencesi ile Egemenliğimizi koruyacağımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni yaşatacağımız sözümüzü manevi huzurunuzda tekrarlıyoruz.

Saygılarımızı, özlemlerimizi ve şükranlarımızı arz ederek sizi anıyoruz.”

Son Güncelleme: 30.01.2020 19:44
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Kültür DerneğiAnıtkabir
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