Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Rüstem Tatar'ın vefatı nedeniyle mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın babası Rüstem Tatar’ın vefatının derin üzüntüsünü yaşadıklarını kaydetti ve Kıbrıs Türk halkının önemli bir değerini daha yitirmenin acısı içinde olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Rüstem Tatar yaşamı boyunca Türk halkına, devlete verdiği başarılı hizmetleriyle siyasal tarihimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinde yaptığı katkılarıyla unutulamayacak devlet adamlarımızdan biridir. Değerli bir insanı kaybettik. Anısı sonsuza kadar yaşayacak, hizmetleri halkımızın kalbindeki yerini koruyacaktır” denildi.

Açıklamada, Rüstem Tatar’a Tanrı'dan rahmet, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ailesi başta olmak üzere bütün yakınlarına, sevenlerine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına başsağlığı ve sabır dilendi.