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Kıbrıs Türk Kültür Derneği Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Yönetim Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından rahmetli Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle başsağlığı ve taziye mesajı yayımladı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 13:46
Kıbrıs Türk Kültür Derneği Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk Barış Harekâtı kararını veren hükümet döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’in değerli eşi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Rahşan Ecevit  Türk siyasi yaşamında etkinliği olan ve Bülent  Ecevit’in  siyasi yol arkadaşı  ve önemli bir destekçisi,  etkinliği bulunan nitelikleri yüksek bir kişi olarak bilinir. 
Rahşan Ecevit Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ve Ecevit’in aldığı kararlara tanıklık eden,  Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine  büyük önem veren,  milli davamıza  bu bağlamda katkıları olan  değerli bir siyaset insanıydı. 

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Rahşan Ecevit’e Allahtan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz. 
Mekânı cennet olsun. Işıklar içinde yatsın.”
 

Son Güncelleme: 18.01.2020 17:20
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Rahşan Ecevitin Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı
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