Kıbrıs Türk Kültür Derneği Rahşan Ecevit'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Dernekten yapılan açıklamaya göre mesaj şöyle:

“Kıbrıs Türk Barış Harekâtı kararını veren hükümet döneminin Başbakanı Bülent Ecevit’in değerli eşi Rahşan Ecevit’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Rahşan Ecevit Türk siyasi yaşamında etkinliği olan ve Bülent Ecevit’in siyasi yol arkadaşı ve önemli bir destekçisi, etkinliği bulunan nitelikleri yüksek bir kişi olarak bilinir.

Rahşan Ecevit Kıbrıs Türk halkının mücadele tarihine ve Ecevit’in aldığı kararlara tanıklık eden, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine büyük önem veren, milli davamıza bu bağlamda katkıları olan değerli bir siyaset insanıydı.



Rahşan Ecevit’e Allahtan rahmet sevenlerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz.Mekânı cennet olsun. Işıklar içinde yatsın.”